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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد؛

اعتراض به رتبه‌بندی دیگر پذیرفته نمی‌شود

اعتراض به رتبه‌بندی دیگر پذیرفته نمی‌شود

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از رسیدگی به همه اعتراضات رتبه بندی معلمان خبر داد و اعلام کرد: سامانه اعتراضات بسته شده است و اعتراض جدید پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اعتراضات رتبه بندی معلمان رسیدگی شده است و سامانه اعتراضات هم بسته شده است و اعتراض جدید پذیرفته نخواهد بود و از این پس رتبه بندی بر اساس آئین نامه مصوب انجام خواهد شد.

برای رفع سوالات و ابهامات کسانی که در این باره سوال دارند، سامانه گفت‌وگو ایجاد شده است که از تردد غیر ضروری همکاران به مرکز خودداری شود، در همان سامانه پاسخ سوالات داده خواهد شد.

لذا بر اساس فرصت اعلام شده به اعتراضات همه موارد اخذ شده و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و مساعدت رئیس جمهور و معاون اول ایشان، به همه اعتراضات نیز رسیدگی شده است. لذا تعیین زمان دیگر برای اعتراض مجدد منتفی است؛ از این پس فرآیند رتبه بندی براساس آئین نامه مربوطه انجام خواهد شد که بیشتر ناظر به دانشجومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خواهد بود.

لذا برای رفع هرگونه ابهام و سوال از طریق سامانه گفت‌وگو به آدرس my.medu.ir قسمت «نتیجه رتبه بندی» مراجعه و بر روی دکمه گفت‌وگو کلیک کنید.

کد مطلب 5974237
علی قدمی

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