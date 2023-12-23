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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید

۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید

خزانه‌داری کل کشور اعلام‌کرد که با برگزاری بیست و یکمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲،مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی و یک مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده است که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۱۵۷.۶۱۹ میلیارد تومان شامل ۹۰.۶۱۹ میلیارد تومان به صورت فروش نقدی و ۶۷.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور امسال نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و یک هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) از محل فروش اوراق تأمین شد.

کد مطلب 5974406

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