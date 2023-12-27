محمد نعمتی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد کنترل انتظارات تورمی، اظهار کرد: به دلیل اصلاحات نظام مالیاتی، شکل‌گیری بازار متشکل ارزی و گسترش سامانه اطلاعاتی دولت بخشی از تورم انتظاری حاکم بر جامعه کنترل شده است.

وی به فضای غیر مولد اشاره کرد و گفت: در فضای غیر مولد هر روز سفته بازان و کسانی که دارای ثروت‌های زیادی هستند، قیمت گذاری و بازارسازی می‌کنند بنابراین اگر بتوان با ابزارهای مختلف اقتصادی آن طیف را کنترل کنیم، احساس بی عدالتی و محرومیت در جامعه کم می‌شود.

نعمتی افزود: سفته بازان که قشر کوچکی هم هستند برای بازارسازی و کسب سود بیشتر از دارایی‌های خود، بقیه جامعه را به سمت خرید یک دارایی هول می‌دهند. بنابراین وقتی این فضا کنترل شود یک آرامشی بر طبقات مختلف جامعه حاکم می‌شود که احساس می‌کند دیگر عقب نیفتاده و ضرر نکرده که از این مساله تحت عنوان کنترل انتظارات تورمی یاد می‌شود.

وی تصریح کرد: در این مدت به نظر می‌رسد با ابزارهایی مانند نظارت بانک‌ها، مبارزه با پولشویی، اصلاحات مالیاتی و… تا حدودی این فضای غیر مولد کنترل شده که البته هنوز با کنترل کامل این فضا فاصله بسیار زیادی داریم.

نعمتی درباره تأثیر تثبیت قیمت‌ها بر کنترل انتظارات تورمی گفت: بازار متشکل ارزی در یک فضای منطقی در حال ایجاد تغییرات است؛ سیاست‌های این مرکز نشان می‌دهد که اگرچه قیمت‌ها ثابت نبوده اما در یک فضایی که تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده واقعی حضور دارند، مباحث ارزی پی‌گیری می‌شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر فضای غیر مولد از بازار خارج شود قطعاً خروجی این بازار که بخش حقیقی است به ثبات سازی کلان اقتصادی و امکان برنامه ریزی و کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند.

وی گفت: بازار متشکل ارزی شکل گرفته و هر روز نیز در حال تقویت است. بنابراین به میزانی که مرجعیت این بازار شکل گیرد و بتوانیم نیازهای واقعی را رصد و غیرمولدها را از این فضا خارج کنیم به ثبات سازی اقتصاد و دامن زدن به فضای تولیدی کشور کمک کرده‌ایم.