بمباران شدید اردوگاه النصیرات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقههای مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که اردوگاه النصیرات به شدت از سوی رژیم صهیونیستی بمباران میشود و در نتیجه بمباران یک خانه در این اردوگاه، ۳ فلسطینی به شهادت رسیده و چند نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه پیرامونی یک مسجد در جبالیا واقع در شمال نوار غزه را گلولهباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رسانده یا زخمی کرد.
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که بر اثر هدف قرارگرفتن یک خودرو غیرنظامی در منطقه جبالیا النزله در شمال نوار غزه ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند.
خانیونس در جنوب نوار غزه نیز به شدت از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد. در نتیجه بمباران یک خانه در غرب خانیونس نیز یک بانوی فلسطینی به شهادت رسید و چندین فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند.
در بمباران یک منزل مسکونی دیگر در جوره اللوت در جنوب خانیونس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز چند فلسطینی به شهادت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند.
خبرنگار المیادین گزارش داد که منطقه البریج از زمین، دریا و هوا توسط ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته میشود.
همچنین همزمان با حملههای توپخانهای، ارتش رژیم صهیونیستی منطقه جحرالدیک در جنوب شهر غزه را به شدت بمباران کرد.
از سوی دیگر سخنگوی هلال احمر فلسطین در غزه نیز اعلام کرد که ۳۰۰ نفر از کادر پزشکی و نیروهای اورژانس توسط ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته شدهاند.
کمی پیشتر وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که آمار شهیدان حملههای رژیم صهیونیستی به غزه به ۲۰۹۱۵ نفر و شمار زخمیشدگان به ۵۴۹۱۸ نفر افزایش پیدا کرده است.
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