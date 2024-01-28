انتقال سالمندان در نوار غزه با اعمال شاقه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، با تداوم بمباران شدید نوار غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌پناه فلسطین، وضعیت در این باریکه هر لحظه بغرنج‌تر می شود.

در این تصاویر وضعیت سخت و ناگوار بانوی سالخورده فلسطینی که مجبور است زیر باران و سرما به دلیل تداوم حملات و بمباران‌های ارتش صهیونیستی خان یونس را ترک و به دیگر مناطق برود را مشاهده می کنید:

منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حملات خود را متمرکز بر منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه کرده است که در جریان این حملات علاوه برشهادت صدها نفر، دهها هزار فلسطینی نیز آواره شده اند. این در حالی است که در روزهای اخیر شمار شهدای غزه از ۲۶ هزار نفر گذشته است و شمار مجروحان به مرز ۶۵ هزار نفر رسیده است.