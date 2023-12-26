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کد مطلب 5977458
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۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

لحظه اصابت موشک حزب الله به نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین

لحظه اصابت موشک حزب الله به نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین

فیلم لحظه اصابت موشک حزب الله به نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • ا.شهرضا(شهر شهید همت) IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
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      سید رضی های تربیت یافته انتقام خون این شهید مقاومت رابزودی خواهندگرفت ولاتحسبنا الذین قتلوفی سبیل الله....
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هرچی سره فلسطینیان درآورید.ازخجالتتون در میام

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