دریافت 4 MB کد مطلب 5977458 https://mehrnews.com/x33PzX ۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳ کد مطلب 5977458 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳ لحظه اصابت موشک حزب الله به نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین فیلم لحظه اصابت موشک حزب الله به نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بمباران شدید اردوگاه النصیرات غزه اینترنت و کلیه ارتباطهای مخابراتی در غزه باردیگر قطع شدند نسلکشی خاموش فلسطینیان در کرانه باختری سازمان ملل از حملات اسرائیل به نوار غزه ابراز «نگرانی شدید» کرد ژاپن ۳ مقام حماس را تحریم کرد برچسبها رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان حمله موشکی به اسرائیل جنگ غزه
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