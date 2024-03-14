شمار شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۳۴۱ نفر رسید/بمباران مساجد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، نه تنها حملات کمتر نشده بلکه شدت هم گرفته است.

شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۳۴۱ نفر رسید/ شهادت ۶۹ فلسطینی در ۲۴ ساعت

وزارت بهداشت فلسطین امروز پنج شنبه آمار جدید شهدای نوار غزه در نتیجه تداوم حملات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه ای از افزایش شمار شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۳۴۱ نفر و مجروحان به ۷۳ هزار و ۱۳۴ نفر خبر داد که ۷۲ درصد از آن‌ها زن و کودک هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر مرتکب ۷ قتل عام دیگر در نوار غزه شد که طی آن ۶۹ نفر شهید و ۱۱۰ نفر دیگر مجروح شدند.

در شرایط کنونی بیش از هفت هزار فلسطینی در شمار مفقودان و زیر آوارماندگان قرار دارند که نیروهای امدادی به دلیل ادامه جنگ و کمبود امکانات، توانایی دسترسی به آنها را ندارند.

کشتی کمک‌های بشردوستانه از قبرس راهی نوار غزه شد

منابع خبری از حرکت یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از قبرس به سوی نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره امروز پنج شنبه گزارش داد که یک فروند کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از بندر لارناکا در قبرس راهی سواحل نوار غزه شده است.

منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند که این کشتی حامل ۲۰۰ تن کمک های بشردوستانه است.

بنابراین گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که این کشتی قبل از حرکت به سوی غزه، به طور کامل مورد بازرسی امنیتی گسترده قرار گرفته است.

با وجود گذشت ۱۶۰ روز از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی با محاصره کامل دریایی، هوایی و زمینی نوار غزه اجازه هیچ گونه کمکی به مردم این باریکه را نمی دهد.

افزایش شمار بازداشت‌شدگان در کرانه باختری از ابتدای طوفان الاقصی

منابع فلسطینی آمار جدیدی از بازداشت شدگان در کرانه باختری از سوی ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، کمیته امور اسرا و آزادگان و باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کردند نظامیان اشغالگر صهیونیستی از ابتدای جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۷۵۶۵ شهروند فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرده‌اند.

این دو نهاد فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کردند این تعداد شامل کسانی می‌شود که در خانه‌های خود یا در ایست و بازرسی‌ها بازداشت شده‌اند و همچنین کسانی که مجبور شده‌اند تحت فشارهای اعمال شده خود را تسلیم نموده و کسانی که به عنوان گروگان در بازداشت قرار دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است نظامیان اشغالگر همچنان در جریان عملیات‌های بازداشت خود به یورش و سرکوب شهروندان، ضرب و جرح آنان و تهدید بازداشت شدگان و خانواده آنها ادامه داده و علاوه بر آن اقدام به تخریب و ویرانی گسترده خانه‌های شهروندان فلسطینی می‌نمایند.

دیدار غم‌انگیز فرزندان از قبر مادر شهیدشان در غزه

رسانه های فلسطینی امروز تصاویری از دیدار فرزندان از قبر مادر شهیدشان در نوار غزه منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و شصتمین روز جنگ غزه، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه همچنان ادامه دارد.

منابع محلی امروز تصاویری از دیدار فرزندان یکی از مادران شهید در نوار غزه از قبر وی منتشر کردند که صحنه های دردناکی را رقم زده است.

در توضیح این تصاویر آمده است که این نخستین ماه رمضان است که فرزندان خانواده، باید بدون داشتن مادر خود سپری کنند.

ادامه حملات بامدادی علیه نوار غزه

حملات ارتش صهیونیستی به نوار غزه از بامداد امروز همچنان ادامه داشته است.

در بمباران گروهی از فلسطینیان در تقاطع الکویت در جنوب غزه سه نفر شهید و شماری مجروح شدند.

منابع محلی از حمله توپخانه‌ای به شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه خبر می‌دهند.

توپخانه ارتش صهیونیستی شمال شرق البریج در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد

بمباران محوطه مسجد الشرقی در اردوگاه جبالیا

منابع محلی از بمباران خانه‌ای در نزدیکی خیابان السکه در اردوگاه جبالیا خبر دادند که طی آن تعدادی زخمی شدند.

همچنین جنگنده‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی مسجد الشرقی در اردوگاه جبالیا را بمباران کردند.

ادامه بمباران خان یونس

جنگنده‌های اسرائیلی منطقه شیخ ناصر و مناطق شرقی خان یونس را شدیداً بمباران کردند.

بمباران مناطقی در شمال نوار غزه

در بمباران منزلی در اردوگاه النصیرات چندین فلسطینی زخمی شدند.

حمله توپخانه ای ارتش صهیونیستی به بیت حانون در شمال نوار غزه نیز ادامه دارد.

حمله توپخانه‌ای و شلیک گسترده در جنوب شهر غزه

منابع محلی از شهادت ۷ نفر و مجروح شدن تعدادی از فلسطینیان در بمباران خانه‌ای در البریج در مرکز نوار غزه خبر دادند.

توپخانه ارتش صهیونیستی شرق البریج و منطقه المغراقه و الزهرا در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.