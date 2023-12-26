۲۸۴ اثر در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران «فیلم فجر» ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: ثبت‌نام در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران که از ۲۱ آذر ماه آغاز شده بود و تا ۳۰ آذر ادامه داشت، با استقبال فعالان در این حوزه همراه بود و ۲۸۴ اثر متقاضی حضور در بخش آنونس و تیزر، پوستر و عکس شدند.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار ثبت شده ۱۱۷ عنوان آنونس و تیزر، ۶۳ عدد پوستر فیلم و ۱۰۴ عکس از ۱۳ فیلم سینمایی برای حضور در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ثبت نام کردند.

سیمونیان عنوان کرد: در این بخش که به آثار تبلیغاتی فیلم های اکران شده از دی ماه گذشته تا امسال اختصاص دارد، سه سیمرغ بلورین اهدا خواهد شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار می‌شود.