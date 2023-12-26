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۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

با اتمام مهلت ارسال اثر؛

۲۸۴ اثر در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران «فیلم فجر» ثبت شد

۲۸۴ اثر در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران «فیلم فجر» ثبت شد

مدیر دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از ثبت ۲۸۴ اثر در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: ثبت‌نام در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران که از ۲۱ آذر ماه آغاز شده بود و تا ۳۰ آذر ادامه داشت، با استقبال فعالان در این حوزه همراه بود و ۲۸۴ اثر متقاضی حضور در بخش آنونس و تیزر، پوستر و عکس شدند.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار ثبت شده ۱۱۷ عنوان آنونس و تیزر، ۶۳ عدد پوستر فیلم و ۱۰۴ عکس از ۱۳ فیلم سینمایی برای حضور در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ثبت نام کردند.

سیمونیان عنوان کرد: در این بخش که به آثار تبلیغاتی فیلم های اکران شده از دی ماه گذشته تا امسال اختصاص دارد، سه سیمرغ بلورین اهدا خواهد شد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5977469
آزاده فضلی

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