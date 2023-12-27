دست های تفرقه انگیز در بین طلاب را باید شناسایی و قطع کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در جمع هیئت رئیسه، رؤسای مجامع استانی و رؤسای کمیسیون‌های مجمع نمایندگان طلاب که در شهر قم برگزار شد با تسلیت وفات حضرت ام البنین (س) این بانوی بزرگ را اسوه بی بدیل ادب، شجاعت، ولایت پذیری و ولایت مداری و صبر دانست و اظهار داشت: مادران شهدا نیز با تأسی به این الگوی بی نظیر فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کردند که در مسیر ولایت و در دفاع از انقلاب اسلامی تا آخر ایستادند و هنوز هم این راه نورانی در جبهه‌های دیگر مثل دفاع از حرم اهل بیت (ع) ادامه دارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به شهادت سردار سپاه اسلام شهید سید رضی موسوی از همرزمان و یاران شهید سلیمانی که به دست رژیم منحوس صهیونیستی در حومه دمشق به شهادت رسید، گفت: این شهید والامقام نیز مانند هزاران شهید این سرزمین در دامان یکی از همان شیر زنان در مکتب سید الشهدا (ع) تربیت یافت و تا آخرین لحظه دست از راه و هدف خود برنداشت تا اینکه به یاران شهیدش پیوست.

وی در ادامه با بیان این مطلب که دشمنان این نظام الهی همواره در برابر ملت بزرگ ایران در تمامی عرصه‌ها به ویژه در فتنه‌ها سیلی خورده و مغلوب شدند، خاطر نشان ساخت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران شهره خاص و عام است و یقیناً این اقتدار و امنیت از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مرهون خون پاک شهیدان و حضور با بصیرت مردم در صحنه است.

وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران در هیچ برهه‌ای از زمان، در موضوع مقاومت کوتاه نیامده و در اقدامات تحولی نیز ثانیه‌ای توقف نداشته و هرچه پیشرفت و حرکت داشته، همراه با تعالی بوده است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به گفتمان رهبر معظم انقلاب در مورد ضرورت تحول و ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خود همواره بر مسیر «مقاومت» و «تحول» تأکید و جلب اعتماد عمومی جامعه را به عنوان امر محوری عنوان کرده‌اند که در این مسئله روحانیت، نقش اساسی و کاربردی دارد.

عبداللهی اظهار داشت: همیشه باید هوشیار بود و از اقدامات، نفوذ و دسیسه‌های دشمنان غافل نشد، متأسفانه می‌توان گفت مهم‌ترین رکن و ابزار کار دشمن در داخل کشور است. برخی افراد با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت اجتماعی خود در لوای مذهب، تجارت، فرهنگ، سیاست و اقتصاد در سطح جامعه حضور دارند که در ظاهر خیلی شناخته شده نیستند، اما اثر گذارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که دشمن با نفوذ در جریان‌های مختلف به ویژه روحانیت سعی در ایجاد اختلاف و فاصله بین آحاد جامعه است، خاطرنشان ساخت: گرفتار کردن روحانیت در مسائلی که دون شأن آنها است، تخریب آنان را به دنبال خواهد داشت و بدون تردید یکی از برنامه‌های دشمن در این مسیر خدشه وارد کردن به اعتقاد مردم است.

وی ادامه داد: دشمن برنامه دارد که به هر قیمتی، شخصیت و شأنیت طلبه و روحانیت را در سطح جامعه تنزل دهد؛ چرا که از اثرگذاری کلام و حضور طلاب در عرصه‌های گوناگون به خوبی آگاه است، لذا باید این اثرگذاری را قدر دانسته و تقویت نمائیم، همچنین باید سعی کنیم دست‌های تفرقه انگیز در بین جمعیت طلبگی را که امروز در حال ضربه زدن به حوزه است، شناسایی و کوتاه کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر حوزه‌ها در سطح کشور گفت: با وجود چند برابر شدن حوزه‌های علمیه و طلاب نسبت به اوایل انقلاب هنوز هم در عرصه مختلف مانند آموزش و پرورش، قضاوت و…، شاهد حضور کمرنگ طلاب و فضلا در این جایگاه‌ها هستیم که جا دارد طلاب خوش فکر و صاحب اندیشه و قلم با توجه به نیاز جامعه و نیاز این نهادهای مهم به صورت جدی ورود نمایند و حضور موثرتری داشته باشند.