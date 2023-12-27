موج خبری کاذب درباره مالیات طلافروشان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان گفت: در سال جاری برای اولین بار و مطابق با «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، برای اولین بار هزار طرح صنعتی و دانش‌بنیان از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شوند. بر این اساس امسال معادل بخشودگی دانش‌بنیان‌ها به رقم ۲,۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و در سال ۱۴۰۳ این عدد ۱۰۰ درصد رشد خواهد داشت.

وی همچنین درباره اینکه چرا وارد کردن اطلاعات طلافروشان به سامانه جامع تجارت لغو شده است، گفت: سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت مدیریت می‌شود و وزیر صمت بهتر می‌تواند در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه آیا برنامه‌ای برای اخذ مالیات از طلافروشان وجود دارد، گفت: در روزهای گذشته جلساتی بین نمایندگان اتحادیه طلافروشان و سازمان مالیاتی کشور برگزار شده است. موج خبری کاذبی در شبکه‌های اجتماعی چرخیده بود مبنی‌بر اینکه آیا سیاست جدیدی در دولت برای اخذ مالیات از طلا وجود دارد، با توجه به تفاهمات صورت‌گرفته به نظر می‌رسد در روزهای آینده شاهد حل این موضوع خواهیم بود.