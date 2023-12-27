فتنه‌ ۸۸ هرگز نباید فراموش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه (۶ دی ۱۴۰۲) این شورا شهادت سردار سید رضی موسوی از سرداران مدافع حرم و فرماندهان جبهه مقاومت را تبریک و تسلیت گفت.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام ‏البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا نیز اظهار کرد: صبر و استقامت مشتاقانه در راه حق درس مهمی است که باید از این حضرت فرابگیریم. مادران و همسران شهدای انقلاب اسلامی در این جهت خوش درخشیدند. آن‌ها الگوهای صبر در راه حق و حافظان فرهنگ ایثار و شهادت هستند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره حماسه ۹ دی تاکید کرد: نهم دی ماه سال‌روز موفقیت مردم انقلابی، مومن و بصیر ایران در یکی از بزرگترین امتحان‌هایی است که برای آن‌ها پیش آمده است.

آیت الله جنتی گفت: وقایع سال ۸۸ و فتنه‌ای که در آن سال با حمایت دشمنان خارجی در کشور به وجود آمد و با بصیرت و ایمان مردم، خنثی شد، مسئله کوچکی نیست و هرگز نباید فراموش شود.

وی اظهار کرد: دلسوزان انقلاب و رسانه‌های متعهد ابعاد این فتنه را تبیین کنند تا علاوه بر پیشگیری از تحریف، از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود. ضمن اینکه شناسایی دوستان و دشمنان برای جوانان امروز راحت‌تر باشد.