فراخوان اعتبار مالیاتی طرحهای تحقیق و توسعه در موضوعات اولویت دار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جواد مشایخ با اعلام فراخوان سوم اعتبار مالیاتی طرح های تحقیق و توسعه در موضوعات اولویت‌دار افزود: در راستای حمایتهای اعتبار مالیاتی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با هدف تشویق تحقیق و توسعه در موضوعات اولویت‌دار ملی و بخش‌های مزیت آفرین، تصمیم به برگزاری فراخوان دریافتهای طرحهای تحقیق و توسعه با محوریت مسائل فناوری و اولویت‌های کشور گرفته شد.

وی افزود: در این فراخوان، موضوعات با ارزبری بالا، حساسیت و گلوگاهی بودن در زنجیره تأمین، فناوری های پلتفرمی، نوظهور و پیشران در حوزه بهره وری تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق ستادهای توسعه فناوری و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مورد توجه قرار دارد و شرکت‌هایی که برنامه تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات اولویت‌دار ذکر شده دارند، با تعریف پروژه ذیل این عناوین پس از ارزیابی از مزیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برخوردار شده و هزینه کرد تحقیق و توسعه آنها از مالیات بر درآمد شرکت کسر می شود.

همچنین قرار شده ارزیابی پروژه های پیشنهادی به صورت تسهیل و تسریع شده انجام گیرد. شرکت های متقاضی تا تاریخ ۲۰ دی ماه می توانند با مراجعه به سامانه برنامه اعتبار مالیاتی به نشانی etebar۱۴.ir پروژه های پیشنهادی خود ذیل موضوعات اولویت دار اعلامی را تعریف و ارسال کنند.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به جزئیات طرح های اولویت‌دار تحقیق و توسعه عنوان کرد: این پروژه ها در حوزه های مختلف در هفت دسته تقسیم شده اند و تلاش بر آن است هر سال به تعداد این پروژه ها افزوده شود.

وی در پایان این حوزه‌ها را «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته»، «مواد پلیمری و شیمیایی»، «مواد فلزی و سرامیکی و فرآیندهای متالورژی» و «اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای» عنوان کرد.