به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه تاکنون ۱۷۷۹ جنایت و کشتار را در حق ملت فلسطین مرتکب شده است.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: در نتیجه حمله به غزه ۲۱۱۱۰ نفر از جمله ۸۸۰۰ کودک و ۶۳۰۰ زن به شهادت رسیدند. اشغالگران اسرائیلی بیش از ۶۵ هزار واحد مسکونی را در نوار غزه ویران کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه بیان کرد: ما آسیب‌زدن به پیکر ۸۰ تن از شهیدان از سوی اشغالگران را محکوم می‌کنیم. ما خواهان گشایش فوری گذرگاه رفح و تمامی گذرگاه‌ها هستیم.

این نهاد دولتی فلسطینی اعلام کرد: ما خواهان گشایش گذرگاه‌ها جهت ورود کمک‌های انباشته‌شده در طرف دیگر آن‌ها هستیم. ما خواستار ورود روزانه دستِ‌کم ۱۰۰۰ کامیون حامل کمک به غزه هستیم.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه بیان کرد: از آغاز حمله به غزه تاکنون ۴۰ تن از نیروهای امدادی و ۱۰۳ نفر از خبرنگاران به شهادت رسیده‌اند و ۷ هزار نفر نیز ناپدید شده‌اند.

کمی پیش‌تر نیز شهردار غزه اعلام کرد که شهرداری غزه از پایان اکتبر گذشته همراه با تداوم فروپاشی سیستم خدمات شهری هیچ سوختی را دریافت نکرده است.

شهردار غزه تاکید کرد: دیروز یونیسف به ما وعده داد که سوخت به دست ما خواهد رسید، اما تاکید می‌کنیم که تاکنون چیزی دریافت نکرده‌ایم.

*محمدعلی صفاریان