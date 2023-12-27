به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه خبر دادند که چند موشک از سوریه به سوی مناطق جولان اشغالی شلیک شده است.
منابع عبری گزارش دادند که چند موشک از خاک سوریه به سوی بلندیهای جولان شلیک شده که این موشکها در مناطق باز فرود آمدهاند.
این منابع تاکید کردند که در پی این حمله آژیر خطر در جولان اشغالی به صدا درآمده است.
گروههای مقاومت طی هفتههای اخیر در پاسخ به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه از چند جبهه صهیونیستها را هدف قرار دادهاند.
ارتش یمن بعد از حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون توانسته در حمایت از مردم فلسطین چندین کشتی اسرائیلی یا کشتیهایی را که مقصد آنها اراضی اشغالی است، هدف حمله قرار دهد.
در هفتههای اخیر به موازات تشدید حملههای رژیم اسرائیل علیه غزه، ارتش یمن عرصه را بر کشتیهای اسرائیلی که قصد عبور از تنگه بابالمندب در دریای سرخ دارند را تنگتر کرده و پیش از این هم با پهپاد و موشک، اراضی اشغالی فلسطین و به طور مشخص بندر ایلات را هدف قرار داده است.
۴۰ درصد تجارت بینالمللی جهان از طریق این تنگه که بین یمن، در منتهی الیه جنوب غربی شبه جزیره عربستان و قاره آفریقا میگذرد، انجام میشود.
حزبالله لبنان نیز طی هفتههای اخیر، بارها مواضع صهیونیستها در شمال سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داده و تلفات و خسارتهای زیادی به صهیونیستها وارد آوردهاند
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