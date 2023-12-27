به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهردار غزه اعلام کرد که شهرداری غزه از پایان اکتبر گذشته همراه با تداوم فروپاشی سیستم خدمات شهری هیچ سوختی را دریافت نکرده است.

شهردار غزه تاکید کرد: دیروز یونیسف به ما وعده داد که سوخت به دست ما خواهد رسید، اما تاکید می‌کنیم که تاکنون چیزی دریافت نکرده‌ایم.

مسؤول رسانه‌ای هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که گستره اهداف رژیم صهیونیستی وسیع است و این رژیم تمامی تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: نظامیان اشغالگر ۹ نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان غزه را که در مرکز پزشکی جبالیا مشغول فعالیت بودند بازداشت کرده‌اند.

این مسؤول فلسطینی ادامه داد: اشغالگران به صورت برنامه‌ریزی‌شده علیه زیرساخت‌های پزشکی غزه اقدام می‌کنند. ما نزدیک به ۵ هزار زخمی در غزه داریم که برای درمان باید به خارج از این باریکه سفر کنند.

رئیس بیمارستان شهدا الاقصی غزه نیز درباره اوضاع بیمارستان‌های این باریکه گفت: وضعیت بیمارستان‌های نوار غزه بسیار فاجعه‌بار است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: شمار شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه به ۲۱ هزار و ۱۱۰ نفر و شمار رخمی‌های این حمله‌ها به ۵۵ هزار و ۲۴۳ نفر افزایش پیدا کرده است.