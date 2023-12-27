«به جنگ افروزان در انتخابات سرنوشت ساز سال جدید میلادی رای ندهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «أورنج کاونتی ریجستر» روز چهارشنبه در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا (۲۰۲۴) و انتخابات مجلس نمایندگان در گزارشی با هشدار به شهروندان آمریکایی از آنان خواست که به جنگ طلبان و سیاستمداران حامی جنگ افروزی در جهان رأی ندهند.

این گزارش با هشدار به شهروندان آمریکایی نوشت: در صورت حمایت از حامیان جنگ افروزی و فجایع در خارج از آمریکا، ممکن است حیات اجتماعی آنان نیز در داخل با تبعات وچالش‌های عدیده‌ای متأثر شود.

نشریه آمریکایی با اشاره به تاریخ جنگ‌های فلسطینیان با رژیم اسرائیل که با پشتیبانی دولت آمریکا بارها ادامه یافته به پیشینه دولتمردان آمریکایی در جنگ افروزی در سایر نقاط جهان از جمله اوکراین، میانمار، سودان اشاره کرد و افزود: سیاست جنگ طلبی کاخ سفید نه تنها تبعات جبران ناپذیری در حیات اجتماعی و فردی آمریکایی‌ها بر جای گذاشته، بلکه موجب جان باختن بسیاری از نظامیان آمریکایی در جریان سیاست نظامی‌گری واشنگتن شده است.

این گزارش با انتقاد از جنگ افروزی‌های آمریکا در عراق و سوریه می‌نویسد: در شرایطی زمینه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها پیشین در منطقه غرب آسیا فروکش کرده، اما واشنگتن همچنان بدون توجه به مشکلات داخلی به سیاست فروش تسلیحات و جنگ افروزی در چهارگوشه جهان با درآمد مالیاتی از شهروندان آمریکایی ادامه می‌دهد.

این نشریه در پایان یادداشت خود به رأی دهندگان آمریکایی توصیه می‌کند: با عدم حمایت از جنگ افروزان در انتخابات در اندیشه مصلحت‌های اجتماعی و سلامت بنیان‌های خانوادگی حیات اجتماعی خود باشند و چنانچه به جنگ طلبان رأی دهید، باید خود را برای تبعات داخلی و تهدیدات ناشی از آن آماده کنند.