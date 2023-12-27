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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

عین‌اللهی عنوان کرد؛

بیشتر بیماری‌های تنفسی در ایران آنفلوانزا است

بیشتر بیماری‌های تنفسی در ایران آنفلوانزا است

وزیر بهداشت، بر ضرورت ایمن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برابر حوادث تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران ایران قوی، با اشاره به حادثه خیز بودن ایران از نظر حوادث طبیعی، گفت: ایمن سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، ضروری است.

وی همچنین در خصوص شیوع بیماری‌های واگیر تنفسی در ترکیه، افزود: این کشور به دلیل حجم بالای گردشگر دچار این مشکل شده است. خوشبختانه کرونا در ایران مهار شده و اغلب مواردی هم که از بیماری‌های تنفسی گزارش می‌شود، آنفلوانزا است.

عین اللهی با اشاره به کاهش قابل توجه مرگ و میر کرونا در کشور طی ماه‌های اخیر از سالمندان و افراد در معرض خطر همچون بیماران خاص خواست سالانه یک بار واکسن کرونا بزنند و برای مصون ماندن از آنفلوانزای فصلی نیز خود را در برابر این ویروس واکسینه کنند.

کد مطلب 5978589
حبیب احسنی پور

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