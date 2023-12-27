به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عیناللهی، در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران ایران قوی، با اشاره به حادثه خیز بودن ایران از نظر حوادث طبیعی، گفت: ایمن سازی بیمارستانها و مراکز درمانی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، ضروری است.
وی همچنین در خصوص شیوع بیماریهای واگیر تنفسی در ترکیه، افزود: این کشور به دلیل حجم بالای گردشگر دچار این مشکل شده است. خوشبختانه کرونا در ایران مهار شده و اغلب مواردی هم که از بیماریهای تنفسی گزارش میشود، آنفلوانزا است.
عین اللهی با اشاره به کاهش قابل توجه مرگ و میر کرونا در کشور طی ماههای اخیر از سالمندان و افراد در معرض خطر همچون بیماران خاص خواست سالانه یک بار واکسن کرونا بزنند و برای مصون ماندن از آنفلوانزای فصلی نیز خود را در برابر این ویروس واکسینه کنند.
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