به گزارش خبرگزاری مهر، سه مجموعه از عروسکهای انگشتیِ کتابِ «بازی با انگشتها» فردا یکشنبه ۱۰ دی با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی میشود.
مجموعه عروسکهای انگشتیِ تلفیق شعر، عروسک و موسیقی است که اشعارشان از کتاب «بازی با انگشتها» اثر مصطفی رحماندوست، انتخاب شدهاند.
عروسکهای این مجموعه به صورت انگشتی طراحی و تولید شده و قابلیت اجرای نمایشی دارند. همچنین موسیقی آن بر اساس دستگاهها و ردیفهای موسیقی اصیل ایرانی در دستگاه ماهور و سهگاه از سوی مهدی زارع، ساخته شده تا ذائقه مخاطب کودک با موسیقی سنتی آشنا شود. مصطفی رحماندوست شاعر کتاب «بازی با انگشتها» و علی کریمی مسؤول ساخت عروسکهای این مجموعه از جمله حاضران این برنامه هستند.
اینبرنامه فردا یکشنبه ۱۰ دی از ساعت ۱۵ توسط ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) برگزار میشود.
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