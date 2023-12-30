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۹ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

فردا ۱۰ دی برگزار می‌شود؛

رونمایی از مجموعه عروسک‌های انگشتی کانون پرورش فکری

رونمایی از مجموعه عروسک‌های انگشتی کانون پرورش فکری

سه‌مجموعه از عروسک‌های انگشتی کتابِ «بازی با انگشت‌ها» فردا یکشنبه ۱۰ دی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه مجموعه از عروسک‌های انگشتیِ کتابِ «بازی با انگشت‌ها» فردا یکشنبه ۱۰ دی با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی می‌شود.

مجموعه عروسک‌های انگشتیِ تلفیق شعر، عروسک و موسیقی است که اشعارشان از کتاب «بازی با انگشت‌ها» اثر مصطفی رحماندوست، انتخاب شده‌اند.

عروسک‌های این مجموعه به صورت انگشتی طراحی و تولید شده و قابلیت اجرای نمایشی دارند. همچنین موسیقی آن بر اساس دستگاه‌ها و ردیف‌های موسیقی اصیل ایرانی در دستگاه ماهور و سه‌گاه از سوی مهدی زارع، ساخته شده تا ذائقه مخاطب کودک با موسیقی سنتی آشنا شود. مصطفی رحماندوست شاعر کتاب «بازی با انگشت‌ها» و علی کریمی مسؤول ساخت عروسک‌های این مجموعه از جمله حاضران این برنامه هستند.

این‌برنامه فردا یکشنبه ۱۰ دی از ساعت ۱۵ توسط اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5980570

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