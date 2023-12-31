کیفیت هوا در پایتخت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال زیاد شاخص ذرات معلق افزایش می‌یابد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته بود و کیفیت هوا به رنگ زرد بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۸ روز هوای قابل قبول، ۷۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۸ روز هوای قابل قبول، ۱۱۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.