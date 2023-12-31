  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ دی ۱۴۰۲، ۷:۵۶

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوا در پایتخت کاهش یافت

کیفیت هوا در پایتخت کاهش یافت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال زیاد شاخص ذرات معلق افزایش می‌یابد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته بود و کیفیت هوا به رنگ زرد بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۸ روز هوای قابل قبول، ۷۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۸ روز هوای قابل قبول، ۱۱۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5980909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها