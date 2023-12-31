عرضه اولیه ۱۵۴ سهم در بورس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۳ شاهد ۱۵۴ عرضه اولیه سهام بود. این رقم نسبت به ۱۸۱ IPO سال گذشته نزدیک به ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نخستین عرضه اولیه سهام سال ۲۰۲۳ در روز ۱۳ ژانویه و آخرین آن در ۲۷ دسامبر (۶ دی ماه) انجام شد. حال قرار است بورس وال استریت نخستین هفته کاری سال ۲۰۲۴ را با دو IPO آغاز کند. بر این اساس، سهام شرکت بین‌المللی Mingteng روز سه‌شنبه دوم ژانویه (۱۲۳ دی ماه) در قیمت ۴ تا ۶ دلار در بورس نزدک عرضه خواهد شد. ارزش بازار این شرکت ۳۵ میلیون دلار است. همچنین عرضه اولیه سهام شرکت Docola نیز روز جمعه ۵ ژانویه (۱۵ دی ماه) در قیمت ۵.۷۵ تا ۶.۷۵ دلار در بورس نزدک انجام خواهد شد. ارزش بازار این شرکت نیز بیش از ۳۰ میلیون دلار است.

بررسی آمارهای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که از میان ۱۵۴ عرضه اولیه سهام در این سال، ۶۱ IPO با رشد قیمت سهام مواجه شده‌اند. کمترین بازده به میزان ۰.۲۹ درصد مربوط به عرضه اولیه سهام شرکت دارویی Neumora در ۱۵ سپتامبر بوده است. همچنین بیشترین بازده به میزان ۳۰۰۰ درصد برای عرضه اولیه سهام شرکت بین‌المللی Jin Medical ثبت شده است. عرضه اولیه سهام این شرکت در ۲۸ مارس انجام شده بود.

در این میان، ۹۳ IPO سال ۲۰۲۳ شاهد افت بازده بوده‌اند. بر این اساس، کمترین افت بازده مربوط به عرضه اولیه سهام شرکت بیمه Hamilton به میزان ۰.۳۳ درصد بوده که در روز ۱۰ نوامبر عرضه شده است. در همین حال، IPO شرکت U Power در روز ۲۰ آوریل، تاکنون بیش از ۹۶ درصد بازده منفی برای خریداران این سهم همراه داشته است. در مجموع، ۸۳ عرضه اولیه سهام سال ۲۰۲۳ برای سهامداران بازده منفی دورقمی داشته است.

در نمودارهای زیر روند عرضه اولیه سهام در بورس آمریکا را مشاهده می‌کنید.

در نمودار نخست، آمار عرضه‌های اولیه سهام در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ نشان داده شده است. در این دوره ۲۳ ساله، بازار سهام آمریکا شاهد ۶۰۸۸ عرضه اولیه سهام بوده است. در این مدت، کمترین تعداد IPO در سال ۲۰۰۹ به میزان ۶۲ عرضه اولیه بوده است. بیشترین آمار عرضه اولیه نیز به تعداد ۱۰۳۵ IPO در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است.

در نمودار دوم نیز آمار عرضه‌های اولیه در سال ۲۰۲۳ به تفکیک ماه نشان داده شده است. ماه مارس با ۱۹ عرضه اولیه شاهد بیشترین تعداد IPO در این سال بوده است. کمترین تعداد عرضه اولیه نیز به میزان ۷ IPO در ماه دسامبر انجام شده است.