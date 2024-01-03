امیر کبیری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، به برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت و همچنین چهاردهمین همایش بینالمللی ایمپلنت خلیج فارس و یازدهمین سمپوزیوم پژوهشی محقق ین جوان اشاره کرد و گفت: این سه رویداد به صورت همزمان در روزهای ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
وی، همچنین به برپایی نمایشگاه جانبی همزمان با برگزاری کنگره اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه تخصصی محصولات مرتبط با رشته جراحی دهان، فک و صورت به نمایش در میآید که میتواند یک فرصت اقتصادی برای بازدیدکنندگان باشد.
رئیس کنگره به سرفصلهای این رویداد علمی اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت، شرایط همفکری جمعی و میدانی در برخی موضوعات همچون آموزش، نظارت و اعتباربخشی، فراهم میشود.
کبیری به مباحث صنفی برای آشنایی فارغ التحصیلان در سرفصلهای کنگره اشاره کرد و گفت: شیوه مطب داری، اخلاق حرفهای، راهکارهای مالیاتی در مدیریت مطب و…، از دیگر سرفصلهای مورد بحث در کنگره خواهد بود.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت، در ادامه به شعار کنگره امسال اشاره کرد و افزود: سعی میشود در انتخاب شعار، به نیازها، کمبودها و نقصانهای رشته جراحی دهان، فک و صورت توجه شود و برای متخصصان این رشته جذابیت داشته باشد.
وی در همین زمینه افزود: امسال برای انتخاب شعار کنگره، چند موضوع مورد توجه قرار گرفت که در نهایت، شعار "ارتقا اخلاق حرفهای از آموزش تا خبرگی"؛ انتخاب شد.
کبیری در توضیح شعار کنگره، گفت: ما معتقدیم که رعایت اخلاق حرفهای شامل همه ارکان جامعه است و باید از سوی خبرگان و مردم و سیاستگذاران کلان، متقابلاً رعایت شود.
وی افزود: بی انگیزه شدن اعضای هیأت علمی و نادیده گرفتن خبرگان و نخبگان، در دراز مدت به سلامت جامعه آسیب میرساند.
کبیری با اظهار تأسف از اینکه اخلاق به حلقه مفقوده تبدیل شده است، تاکید کرد: یکی از جاهایی که انجمن علمی میتواند تریبون خبرگان باشد، همین کنگرهها است.
دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، با انتقاد از مداخلات و مسیرهای غیرکارشناسی در امور پزشکی، گفت: متأسفانه شاهد اظهارات غیرکارشناسی از سوی کسانی هستیم که هیچ جایگاهی در طرح موضوعات تخصصی ندارند.
رئیس کنگره جراحان دهان، فک و صورت، با عنوان این مطلب که "سلامت مردم" کلمه مقدسی است، ادامه داد: متأسفانه سیاستگذاران حوزه سلامت متوجه این قداست نیستند و از همین رو، جایگاه خادمین سلامت را به مخاطره میاندازند.
وی در ادامه به چالش تعرفهها اشاره کرد و گفت: متأسفانه موضوع تعیین تعرفهها از وقتی که از سازمان نظام پزشکی خارج شد، در مسیر غلطی قرار گرفت.
دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، با اشاره به تصمیم گیری برای تعرفهها در شورای عالی بیمه سلامت که ۹ عضو آن را بیمهها تشکیل میدهند، افزود: این ۹ عضو شورای عالی بیمه، خریدار خدمت هستند و مشخص است که در تصمیم گیری، به نفع خود رأی بدهند. در حالی که سازمان نظام پزشکی، به تنهایی نمیتواند در این شورا برای واقعی شدن تعرفهها، اقدام خاصی انجام دهد و فقط یک رأی دارد.
کبیری ادامه داد: اشکال تعرفهها این است که سیاستگذاران به نفع بیمهها تصمیم میگیرند.
وی تاکید کرد: بیمهها در کشور ما به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند، در حالی که باید نهاد حمایتی باشند. وقتی سیاستگذاران در سطح کلان، به نفع بیمهها رأی میدهند؛ در واقع، مردم را در مقابل جامعه پزشکی قرار میدهند.
کبیری افزود: وقتی تعرفهها به این شکل تعیین و تصویب میشود، قابلیت اجرا ندارد و اگر اجرا شود، خدمات لازم به درستی ارائه نمیشود. اگر هم به درستی اجرا شود، هزینه آن از جیب پزشک پرداخت میشود.
دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت و ایران اظهار داشت: متأسفانه تعرفهها را به جایی رسانده اند که پزشک یا باید تخلف کند و یا اینکه جذب خدمات و فعالیتهایی شود که از جذابیتهای مالی بیشتری برخوردارند.
وی افزود: اگر شرایط تعرفهای با همین روند پیش برود، کسانی را خواهیم دید که با بینی چسب زده از آپاندیسیت فوت خواهند کرد!
کبیری ادامه داد: تنها راه برون رفت از تعیین تعرفههای غیرواقعی، اصلاح قانون تعرفهگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: تعرفهها باید با رعایت اصل توازن منابع و مصارف، توسط صاحبان حرفه تعیین شود.
کبیری، از توازن به عنوان اصل اولیه در اجرای عدالت اجتماعی نام برد و گفت: در حال حاضر تعرفهها به نفع بیمهها و به ضرر مردم تعیین میشود و باعث میشود پزشکان گرفتار بحران معیشتی شوند.
وی افزود: در شرایط کنونی، بهتر است بیمهها در کشور مشابه سایر کشورها، نقش حمایتی را جایگزین سیاستهای مال اندوزی کنند.
کبیری همچنین به موضوع مالیات جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: مالیات، یکی از دغدغههای پزشکان است که از آن بسیار رنج میبرند. زیرا، بعد از اینکه اعلام شد بالاترین پرداختی مالیات متعلق به پزشکان است، اما هرگز این موضوع در لابهلای اخبار منتشر شده اصلاح نشد و سازمان امور مالیاتی همچنان با مصداق قرار دادن جامعه پزشکی، به سایر صنوف و حِرَف حمله میکند.
وی افزود: جامعه پزشکی به رغم محدودیت دریافتی، حداکثر میزان پرداختی را بدون رعایت محاسبات کارشناسی دارد که اگر به این موضوع توجه نشود، عواقب خوشایندی نخواهد داشت.
دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، با انتقاد از مداخلات غیرکارشناسی در حرفه پزشکی، گفت: متأسفانه افراد موجه در این حرفه، به شدت تحت فشار و نظارت هستند؛ اما میبینیم افرادی با مدرک دیپلم، در امور پزشکی و درمانی دخالت میکنند و در مقابل درآمدهای میلیاردی، فقط ۵ میلیون تومان جریمه برای آنها در نظر گرفته میشود که به هیچ وجه بازدارنده نیست.
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