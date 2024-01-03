توصیه نهاد نمایندگی رهبری به روسای دانشگاه ها در آستانه انتخابات

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها درراستای رونق گرفتن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات گفت: انتخابات امسال به‌دلیل هم‌زمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است یکی از کانون‌های جوشش و تحرک بخشی به جامعه، فضاهای دانشگاهی است که هر دوره در انتخابات نقش جدی در پرشور کردن فضای دانشگاهی دارد.

وی ادامه داد: امسال هم در دانشگاه‌ها فرصت‌های فراوانی ایجاد شده و رؤسای دانشگاه‌ها و همکاران در هیأت‌های نظارت شورای فرهنگی در دانشگاه‌ها باید تمهیدات لازم را فراهم کنند و تشکل‌های دانشجویی نیز باید تلاش‌های خود را داشته باشند و می‌توانند برنامه‌های متنوعی برگزار کنند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعملی در زمینه برگزاری پرشور برنامه‌ها در ایام انتخابات به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است یا خیر افزود: بله، طبیعتاً دانشجویان و مجموعه‌های دانشجویی خود در خصوص برگزاری برنامه‌ها تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی می‌کنند، البته پیشنهادات و توصیه‌هایی به این مجموعه‌ها می‌شود، آن‌چه که ما توصیه کرده و پیگیر آن بوده‌ایم؛ توصیه به مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها برای تسهیل فعالیت دانشجویان و حمایت از فعالیت آن‌ها در ایام انتخابات است.

وی با بیان اینکه باید کمترین محدودیت برای برگزاری برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی در ایام انتخابات ایجاد شود، ادامه داد: از موضوعاتی که دانشگاه‌ها می‌توانند دراین عرصه به آن بپردازند می‌توان به برگزاری انتخابات نمادین، تریبون‌های آزاد و ایده‌ها و رویدادهای معطوف به انتخابات اشاره کرد همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند برنامه‌هایی برگزارکنند که در آن کاندیداها، جریان‌های سیاسی و احزاب برای نقد وضعیت موجود، پیشنهاد راهکار مطلوب، دفاع از مجموعه تفکرات و دیدگاه‌های خود، نقد مجموعه‌های موجود را داشته باشند.

وی تاکید کرد: همچنین فراهم کردن زمینه‌های برگزاری برنامه‌های مذکور را به مجموعه مدیریت دانشگاه‌ها توصیه کرده‌ایم.