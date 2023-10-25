به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در دومین نشست نمایندگان وزیر علوم در هیات های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان اظهار داشت: همانگونه که از دانشگاه‌ها انتظار می رفت این موسسات در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین نقش پر رنگی داشتند و ضمن صدور بیانیه های محکومیت، تجمعات فراوانی هم توسط دانشگاهیان در جامعه و محیط دانشگاه انجام شد.

وی به وظایف هیات‌های نظارت بر تشکل های دانشجویی اشاره کرد و تقویت تشکل های دانشجویی و میدان دادن به دانشجویان برای کسب تجربه را از محورهای مهم فعالیت این رکن مدیریتی دانشگاه برشمرد.

رستمی تاکید کرد: حمایت از همه تشکل های دانشجویی دارای مجوز با هر گرایش سیاسی و به ویژه تشکل های جبهه انقلاب از وظایف هیات های نظارت بر تشکل ها است و ملاک قرار دادن قوانین و آیین نامه ها در نحوه برخورد با تشکل ها مورد حمایت همه مسئولان آموزش عالی است.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به مساله انتخابات سال جاری اشاره کرد و گفت: اهمیت این انتخابات از آنجا روشن می شود که مقام معظم رهبری در سخنانی نوروزی خود به آن اشاره کردند.

وی تاکید کرد: از هیات نظارت بر تشکل های دانشگاهی انتظار می رود از هم اکنون نسبت به تدارک برنامه هایی برای رونق نشاط سیاسی و پویایی برای حضور حداکثری دانشگاهیان در انتخابات اقدام کند و در ایام انتخابات فضای متفاوتی در دانشگاه حاکم باشد.

رستمی به نمایندگان وزیر علوم در هیات های نظارت توصیه کرد : حتما تلاش کنند تا مطالبه گری قشر دانشجو از مسئولان حفظ شود و اگر خطوط اصلی نظام رعایت می شود فضای انتقاد و مطالبه دانشجویی محدود نشود.