دریافت 4 MB کد مطلب 5983707 https://mehrnews.com/x33Sbv ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷ کد مطلب 5983707 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷ فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری به روایت دوربین مداربسته لحظه ترور و شهادت شهید صالح العاروری معاون رییس دفتر سیاسی حماس توسط پهپاد صهیونیستی در لبنان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ترور بزدلانه «صالح العاروری»/ فرمانده در سایه حماس که بود؟ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت+ فیلم/ صالح العاروری به شهادت رسید جلال رفیع و کیومرث صابری فومنی با قلم تلخ کام مردم را شیرین میکردند شعر زیبای شاعر آیینی برای حضرت فاطمه زهرا (س) و حاج قاسم فیلم لحظه حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار صالح العاروری برچسبها رژیم صهیونیستی حمله پهپادی حملات پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی صالح العاروری جنبش حماس بیروت حمله تروریستی
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