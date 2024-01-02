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کد مطلب 5983707
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۷

فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری به روایت دوربین مداربسته

فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری به روایت دوربین مداربسته

لحظه ترور و شهادت شهید صالح العاروری معاون رییس دفتر سیاسی حماس توسط پهپاد صهیونیستی در لبنان را مشاهده می‌کنید.

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