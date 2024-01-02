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کد مطلب 5983820
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۳۷

فیلم لحظه حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار صالح العاروری

فیلم لحظه حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار صالح العاروری

فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس توسط رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      چرا جای ثابتی دارن که شناسایی بشن.به همین راحتی ترور میشن

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