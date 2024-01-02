دریافت 9 MB کد مطلب 5983820 https://mehrnews.com/x33SdN ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۳۷ کد مطلب 5983820 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۳۷ فیلم لحظه حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار صالح العاروری فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس توسط رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مصر میانجیگری خود در جنگ غزه را متوقف کرد واکنش حزب الله لبنان به ترور «صالح العاروری» فیلم لحظه ترور شهید صالح العاروری به روایت دوربین مداربسته برچسبها صالح العاروری شهید بیروت انفجار بیروت لبنان جنبش حماس حماس رژیم صهیونیستی حمله پهپادی
نظر شما