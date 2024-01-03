بن گویر بار دیگر خواستار کوچ اجباری اهالی غزه به مناطق مرزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسراییل، «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در کابینه نتانیاهو، انتقادات وزارت امور خارجه آمریکا از او و همکارش، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی را رد کرد.

وزارت خارجه آمریکا پیش از این درخواست بن گویر و اسموتریچ برای اسکان برخی از اهالی غزه در مناطق مرزی را تشدید کننده تنش و اجرای آن را غیرمحتمل عنوان کرده بود.

بن گویر در بیانیه‌ای با رد انتقادات وزارت خارجه آمریکا و ادعای استقلال عمل تل آویو در برابر واشنگتن گفت: «با تمام احترام به آمریکا اما ما ستاره ایالت دیگری روی پرچم آمریکا نیستیم.»

بن گویر بار دیگر درخواست‌های اشغالگرانه و جنایتکارانه خود را تکرار کرد و گفت: «ایالات متحده بهترین دوست ما است، اما قبل از هر چیز، ما آنچه را که به نفع اسراییل است انجام خواهیم داد و هدف اصلی ما مهاجرت صدها هزار نفر از ساکنان غزه به منطقه مرزی خواهد بود و این اقدام اجازه می‌دهد تا برخی دیگر از اهالی غزه به خانه‌های خود بازگردند و در امنیت زندگی کنند.»

بن گویر پیشتر نیز در سخنانی جنجالی همزمان با جنگ در غزه مدعی شده بود که به ازای هر روز ماندن اسیران صهیونیست در نزد حماس، باید یکی از اسیران شاخص این جنبش در زندان‌های رژیم صهیونیستی اعدام شود! بن گویر مدعی شده بود: دستان ما در برخورد با خرابکاران حماس می‌لرزد. ما باید به ازای هر روز اسارت اسیرانمان نزد آن‌ها، یکی از اسیران آن‌ها نزد خود را می‌کشتیم.

بن گویر افزوده بود: اگر می‌خواهیم که حماس را از بین ببریم و برنده جنگ باشیم، نباید سوخت، پول و کالا وارد نوار غزه شود.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادامه داد: باید از سخن‌گفتن به زبان امضای توافق تبادل دست بکشیم و تنها به زبان تعیین سرنوشت در جنگ سخن بگوییم.