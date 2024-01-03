مخالفت ۸۵درصدی شهروندان با ادامه کار نتانیاهو به عنوان نخست وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، نظرسنجی‌ها در مناطق اشغالی فلسطین نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد از اسراییلی‌ها فکر می‌کنند که نتانیاهو باید پس از جنگ در قدرت بماند. در واقع فقط ۱۵ درصد از اسراییلی‌ها با ادامه کار نتانیاهو پس از جنگ در غزه موافق هستند.

همچنین در این نظرسنجی ۵۶ درصد از شرکت کنندگان ادامه حمله نظامی را مؤثرترین راه برای آزادی ۱۲۹ اسیر اسراییلی در غزه می‌دانند.

نتانیاهو، که وعده نابودی حماس را در ابتدای شروع جنگ در غزه داده بود، اکنون پس از حدود سه ماه نبرد با نیروهای مقاومت فلسطینی با چشم اندازی چالش برانگیز و نامعلوم در جنگ زمینی غزه روبرو شده و نتوانسته به وعده خود عمل کند.

نتایج این نظر سنجی که از سوی یک نهاد تحقیقاتی در تل آویو انجام شده، حکایت از نارضایتی ۸۵ درصدی از عملکرد نتانیاهو برای ادامه کارش به عنوان نخست وزیر دارد.

روز گذشته نیز، «میراو بن آری» عضو پارلمان رژیم صهیونیستی در سخنان خود در «کِنِست» تاکید کرد که کابینه بنیامین نتانیاهو، بدترین کابینه تاریخ اسراییل به شمار می‌رود. وی در ادامه افزود: این کابینه بدترین کابینه در تاریخ است. ما شاهد حضور افراد تندرو در این کابینه هستیم.

بن آری تصریح کرد: نحوه مدیریت جنگ از سوی کابینه نتانیاهو بسیار بد است. حتی اگر این جنگ را نادیده بگیریم اگرچه سخت است، نمی‌توان از شکست‌ها و ناکامی‌های این کابینه قبل از آغاز جنگ چشم پوشید.

وی اضافه کرد: معمولاً مردم در بحبوحه جنگ‌ها از دولت‌های خود حمایت می‌کنند اما در اسراییل ۷۰ درصد از مردم خواهان رفتن نتانیاهو هستند.

بن آری تاکید کرد: خساراتی که این کابینه به ما وارد آورده در تاریخ ثبت می‌شود.

پیش از این گزارش شده بود که اختلافات داخلی در کابینه نتانیاهو به دلیل شکست در نبرد زمینی در نوار غزه تشدید شده است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رییس ستاد کل ارتش این رژیم از شرکت در جلسات کابینه خودداری کرده، زیرا می‌داند که تله‌ای در انتظار او است. این شبکه افزود که اخیراً اخباری در مورد انتقاد از رییس ستاد کل و توهین به او در جلسات کابینه منتشر شده است.