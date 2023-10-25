انتقاد وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از عملکرد مقامات نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «موشه یعالون» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد: من از ابتدای آغاز جنگ شاهد یک خلأ در نحوه عملکرد کابینه بودم.

وی در ادامه اذعان کرد: رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل و رییس شاخه اطلاعات نظامی در اجرای وظایف خود خلال تحولات کنونی در غزه شکست خورده اند.

یعالون تصریح کرد: «گال هرش» مسئول پرونده اسرای اسراییلی تجربه کافی برای پیگیری این موارد را ندارد.

وی اضافه کرد: اگر از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل برای همکاری در خصوص تحولات غزه دعوت شوم به وی می گویم؛ من می آیم، تو هم به خانه ات برو.

یعالون پیش از این تاکید کرده بود: من مخالف عملیات زمینی در نوار غزه هستم. باید شرایط کنونی قبل از آنکه هزینه‌های بیشتری بپردازیم متوقف شود.

وی در ادامه افزود: من از اینکه وارد عملیات «الجرف الصلب» در سال ۲۰۱۴ شدیم پشیمان هستم. هیچ راهکار جادویی برای از بین بردن حماس وجود ندارد.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داده بود که ۷۵ درصد از صهیونیست‌ها، نتانیاهو را مسئول شکست حمایت از شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف غزه می‌دانند.

این در حالی است که پیشتر رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که دست‌کم سه وزیر کابینه نتانیاهو در ارتباط با تحولات مربوط به نبرد طوفان الاقصی در پی استعفا هستند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که این سه وزیر صهیونیست که اسمی از آنها برده نشده است، به دنبال استعفا هستند تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر را مجبور کنند مسئولیت شکست حمله هفتم اکتبر حماس را بپذیرد.