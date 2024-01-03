نبرد شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در غزه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در سایه تشدید بمباران بخش‌های مسکونی در نوار غزه طی بامداد و صبح امروز چهارشنبه رزمندگان فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری عناصر متجاوز را هدف قرار دادند.

ضربات مهلک مقاومت به نظامیان صهیونیست در غزه

گردان‌های قسام و سرایا القدس تجهیزات رژیم صهیونیستی را در شرق محله التفاح و الدرج با خمپاره هدف قرار دادند.

از سوی دیگر قسام یک پهپاد رژیم صهیونیستی را در محله الزیتون در شهر غزه به کنترل خود درآورد.

در منطقه شیخ عجلین در شهر غزه نیز یک تانک رژیم صهیونیستی با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار گرفت.

محل تجمع نظامیان صهیونیست در شرق جبل الریس نیز با خمپاره از سوی مبارزان مقاومت هدف قرار گرفت.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد: مبارزان ما یک لودر و تانک رژیم صهیونیستی را با بمب شواظ و موشک یاسین ۱۰۵ در شرق محله التفاح در شهر غزه هدف قرار دادند.

سرایا القدس اعلام کرد که تک‌تیراندازان آن دو نظامی صهیونیست را در شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند که یکی از آن به هلاکت رسیده و دیگری هم به شدت مجروح شده است.

گردان‌های قدس همچنین از درگیری‌های شدید با نظامیان صهیونیست در محورهای شمال غزه خبر داد.

وقوع چند انفجار در کرانه باختری/ تیراندازی صهیونیست‌ها به سمت خبرنگاران

صدای وقوع چندین انفجار و تیراندازی در چند محور در اردوگاه‌های طولکرم و نورشمس واقع در کرانه باختری به گوش می‌رسد.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی ساعت قبل بار دیگر به شهر قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری یورش بردند. این در حالی است که اشغالگران بامداد امروز به این شهر حمله کرده بودند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت محل تجمع خبرنگاران در اردوگاه نورشمس تیراندازی کردند.

فلسطین امروز چهارشنبه شاهد اعتصاب سراسری در واکنش به شهادت صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به دست رژیم صهیونیستی در جریان هدف قرار دادن ساختمان محل استقرار وی در بیروت است.

شب گذشته و بعد از شهادت العاروری، گروه‌های ملی و اسلامی در فلسطین فراخوان اعتصاب سراسری را صادر کردند.

علاوه بر شب گذشته، طی صبح امروز نیز تظاهرات مختلفی در شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری در واکنش به ترور العاروری به دست رژیم صهیونیستی برگزار شد.

گروه‌های فلسطینی شب گذشته خواهان اتخاذ موضع فوری و قاطع از سوی کشورهای عربی در برابر شهادت العاروری شدند.

کمیته پیگیری امور گروه‌های ملی و اسلامی که دربرگیرنده گروه‌های مختلف فلسطین است بعد از تایید خبر شهادت العاروری توسط جنبش حماس با صدور بیانیه ای تاکید کرد که راه مقاومت ادامه دارد.

رویترز: ترور «العاروری» خطر گسترش جنگ غزه را افزایش می‌دهد

رژیم صهیونیستی شامگاه دیروز «صالح العاروری» معاون دفتر سیاسی حماس را در بیروت، پایتخت لبنان ترور کرد؛ به‌دنبال شهادت العاروری، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که ترور وی خطر تشدید جنگ غزه و گسترش احتمالی آن به ورای باریکه غزه را افزایش می‌دهد.

العاروری ۵۷ ساله نخستین رهبر ارشد سیاسی حماس بود که بعد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و مقاومت اسلامی فلسطین که تقریباً سه ماه پیش شروع است، ترور می‌شود.

از زمان تشدید تنش و آغاز جنگ در نوار غزه پس از عملیات «طوفان الاقصی» حماس در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، حزب‌الله لبنان در حمایت از حماس، تقریباً به طور روزانه به روی اسراییل آتش گشوده است.

سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله درباره هرنوع «اقدام تروریستی در خاک لبنان» به اسراییل هشدار داد و متعهد شده است که «واکنش جدی» نشان دهد.

حزب‌الله لبنان دیروز اعلام کرد که پس از شهادت العاروری، گروهی از نظامیان صهیونیستی را با موشک در مجاورت المرج هدف قرار داده است.

تل‌آویو از مدت‌ها پیش العاروری را طراح حملات مرگبار علیه صهیونیست‌ها خوانده است اما به گفته یکی از مقامات حماس، او همچنین «در کانون مذاکرات با میانجی‌گری قطر و مصر درباره سرانجام جنگ غزه و آزادی اسرای اسراییلی نزد حماس قرار داشت.»

دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به سوالی درباره ترور العاروری، مدعی شد که نیروهای اسراییلی در بالاترین سطح آمادگی بوده و برای هر سناریویی مهیا هستند.

العاروری آگوست ۲۰۲۳ در واکنش به تهدید رژیم صهیونیستی مبنی بر حذف رهبران حماس چه در غزه و چه خارج از آن، گفته بود: «من در انتظار شهادت هستم و فکر می‌کنم همین حالا هم بیش از حد زندگی کرده‌ام.»

نگرانی تل‌آویو از واکنش حزب الله/آماده‌باش در نوار مرزی لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که عناصر خود را در طول نوار مرزی با لبنان به حالت آماده باش درآورده است.

ارتش این رژیم همچنین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سامانه موشکی گنبد آهنین را در طول نوار مرزی با لبنان و منطقه الجلیل تقویت کرده است.

این در حالی است که سامانه گنبد آهنین در طول جنگ‌های گذشته و درگیری‌های کنونی ناکارآمدی خود را برای رهگیری موشک‌های نیروهای مقاومت ثابت کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که این اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی بعد از نشست میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و یوآو گالانت وزیر جنگ و بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

پیش از این حزب الله لبنان اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی پاسخ ترور بزدلانه خود علیه صالح العاروری یکی از رهبران برجسته جنش حماس در بیروت را خواهد گرفت.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که رژیم صهیونیستی وقوع یک حمله موشکی از سوی حزب الله لبنان در پاسخ به این ترور را پیش بینی می‌کند.

اعتصاب سراسری در کرانه باختری در واکنش به شهادت «العاروری»

خبرنگار الجزیره گزارش داد که فلسطین امروز چهارشنبه شاهد اعتصاب سراسری در واکنش به شهادت صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به دست رژیم صهیونیستی در جریان هدف قرار دادن ساختمان محل استقرار وی در بیروت است.

شب گذشته و بعد از شهادت العاروری، گروه‌های ملی و اسلامی در فلسطین فراخوان اعتصاب سراسری را صادر کردند.

علاوه بر شب گذشته، طی صبح امروز نیز تظاهرات مختلفی در شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری در واکنش به ترور العاروری به دست رژیم صهیونیستی برگزار شد.

گروه‌های فلسطینی شب گذشته خواهان اتخاذ موضع فوری و قاطع از سوی کشورهای عربی در برابر شهادت العاروری شدند.

کمیته پیگیری امور گروه‌های ملی و اسلامی که دربرگیرنده گروه‌های مختلف فلسطین است بعد از تایید خبر شهادت العاروری توسط جنبش حماس با صدور بیانیه ای تاکید کرد که راه مقاومت ادامه دارد.

این کمیته عزای عمومی و اعتصاب سراسری در سراسر میادین و جبهه‌های فلسطین اعلام کرد.

واکنش مادر شهید العاروری: فرزندم فدای میهن

مادر شهید صالح العاروری از فرماندهان شهید جنبش مقاومت اسلامی فلسطین و نایب رییس دفتر سیاسی این جنبش در واکنش به شهادت فرزندش در عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که فرزندش فدای کشور است.

«جیفارا البدیری» مادر شعید العاروری که در روستای عارورة واقع در شمال رام الله ساکن است، گفت که بیش از ۲۰ سال است که فرزندش را ندیده است. وی می‌گوید که تمامی مراحل زندگی فرزندش در مسیر مبارزه با اشغالگری صهیونیستی بوده و وی در این زمینه بارها تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شده و در نهایت نیز به خارج از فلسطین اشغالی تبعید شد.

«أم قتیبة» خواهر شهید العاروری می‌گوید: خداوند آنها را مفتخر به شهادت کرد و ایشان افتخاری برای فلسطین و امت عربی هستند و تمامی جوانان در مسیر ایشان حرکت خواهند کرد، هر کودک فلسطینی یک فرمانده است.

خواهر دیگر شهید صالح العاروری می‌گوید که آخرین بار در مراسم حج سال گذشته برادرش را دیده است. او ایمان و توکل برادرش به خداوند متعال را ستود و تصریح کرد که شهادت چیزی بود که او همواره در سجده‌های خود از خدا می خواست و آرزو داشت فدای فلسطین و مسجد الاقصی شود.

صفحات فضای مجازی نیز در واکنش به ترور شهید العاروری وارد عمل شده و کلیپ‌هایی از دیدارهای وی قبل از این ترور و صحبت‌هایش در مورد شهدا را بازنشر دادند. وی در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود: جان و خون ما رنگین تر از هیچکدام از شهدا نیست و مادر هیچ شهیدی نباید این احساس را داشته باشد که خون فرماندهان عزیزتر و گرانبهاتر از خون فرزندان آنها است. حتی شهدایی که یک روز از ما در شهادت سبقت گرفتند، بهتر از ما هستند.

بمباران منازل مسکونی در سراسر نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به حمله‌های وحشیانه خود علیه سراسر نوار غزه طی بامداد و صبح امروز ادامه داد به طوری که این حمله‌ها علیه منازل مسکونی در رفح واقع در جنوب غزه چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.

خبرنگار شبکه المیادین در نوار غزه تاکید کرد که صدای انفجارهای شدیدی در پی حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه به گوش می‌رسد.

شبکه المیادین گزارش داد که حمله‌های هوایی وحشیانه علیه منطقه‌های مرکزی نوار غزه باعث شده این منطقه‌ها به لرزه درآیند.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته بمباران اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را از سرگرفتند. جنوب و مرکز شهر خان یونس نیز شاهد تشدید این حمله‌ها بود.

این حمله‌های هوایی منازل مسکونی در خیابان صلاح الدین واقع در مرکز نوار غزه را نیز دربرگرفتند.

به دنبال بمباران منازل مسکونی نزدیک مدرسه‌های وابسته به سازمان ملل در شرق اردوگاه المغازی چندین فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

مقاومت رزمندگان فلسطینی در برابر تجاوز اشغالگران

از سوی دیگر گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع درگیری‌های شدید میان رزمندگان فلسطینی با عناصر متجاوز در محورهای مختلف نوار غزه حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای فلسطینی در شرق و مرکز خان یونس با عناصر اشغالگر درگیر شدند. این در حالی است که منطقه‌های مذکور به شدت از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران می‌شوند.

در همین خصوص شبکه المیادین گزارش داد که عناصر صهیونیست زخمی شده با بالگرد از مرزهای شمالی به بیمارستان رامبام منتقل شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز به هلاکت تعداد جدیدی از عناصر خود اذعان کرده است.

حمله پهپادی متجاوزان صهیونیست به طولکرم

از سوی دیگر منابع خبری تاکید کردند که یک پهپاد متعلق به اشغالگران صهیونیست منطقه‌ای را در محله ابوالفول واقع در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری هدف قرار داد.

همچنین گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که اشغالگران متجاوز به شهر قلقیلیه در کرانه باختری حمله کرده و اقدام به تخریب یک قبرستان در این منطقه کردند.

عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه ابودیس واقع در شرق قدس اشغالی نیز یورش بردند. آن‌ها به منزل جهاد جعاره یک اسیر آزاد شده فلسطینی در اردوگاه العروب واقع در شمال الخلیل حمله کرده و پسر وی را بازداشت کردند.

منطقه بیت فوریک واقع در شرق نابلس نیز شاهد حمله‌های عناصر اشغالگر و بازداشت تعدادی از جوانان فلسطینی بود.

این متجاوزان با یورش به اردوگاه نور شمس واقع در کرانه باختری جاده‌ها و زیرساخت‌های این اردوگاه را تخریب کردند.

هدف قرار گرفتن عناصر اشغالگر در کرانه باختری

از سوی دیگر نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری مانند روزهای گذشته به حمله اشغالگران صهیونیست به این منطقه واکنش نشان دادند.

این رزمندگان فلسطینی تجهیزات عناصر اشغالگران را در نابلس گلوله باران کردند. همچنین درگیری‌های شدیدی میان دو طرف در این منطقه به وقوع پیوسته است.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که انفجار یک بمب در مسیر بولدوزر نظامیان صهیونیست در اردوگاه نورشمس واقع در طولکرم باعث انهدام آن شد.

رزمندگان فلسطینی در این اردوگاه با عناصر صهیونیست درگیر شده و مانع پیشروی آن‌ها شدند.

گردان‌های شهدا الاقصی اعلام کرد که نیروهای فلسطینی متجاوزان صهیونیست را در اردوگاه‌های نور شمس و الشهدا هدف قرار دادند.

گردان‌های شهدا الاقصی اعلام کرد که نیروهای فلسطینی در طولکرم در واکنش به ترور صالح العاروری یکی از رهبران برجسته حماس در بیروت توسط رژیم صهیونیستی یک عملیات ضدصهیونیستی علیه ایست بازرسی عناب انجام دادند.

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