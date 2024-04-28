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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۵۹

تحلیلگر صهیونیست: جنگ علیه غزه باید متوقف شود/ حماس شکست نمی‌خورد

تحلیلگر صهیونیست: جنگ علیه غزه باید متوقف شود/ حماس شکست نمی‌خورد

یکی از تحلیلگران صهیونیست تاکید کرد که در شرایط کنونی هیچ دلیل منطقی برای ادامه جنگ علیه نوار غزه از سوی تل آویو وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیمی شیفر» تحلیلگر صهیونیست در روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت تاکید کرد که هیچ دلیل منطقی برای ادامه جنگ در غزه وجود ندارد و زمان آن رسیده تا این جنگ متوقف شود.

شیفر تصریح کرد که پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز از جنگ، نتانیاهو و گانتز به ما وعده می‌دهند که نبرد در رفح به شکست حماس منجر خواهد شد، اما چنین چیزی ممکن نیست و خلاصه بگوییم ما اکنون برای پایان جنگی که از تأسیس این رژیم بی‌سابقه بوده و موجب آوارگی صد هزار اسرائیلی شده، باید بهای مطلوب را بپردازیم و اسرا را به هر بهایی شده، از غزه بازگردانیم.

وی گفت: به همین خاطر می‌گویم: بس است ما باید کابینه شرور نتانیاهو را که با نپذیرفتن مسئولیت فاجعه هفتم اکتبر ما را به سمت پرتگاه نابودی پیش می‌برد، کنار بگذاریم.

در روزهای اخیر بسیاری از محافل صهیونیستی خواهان پایان جنگ علیه غزه شده اند اما به نظر می‌رسد نتانیاهو با توجه به عدم تحقق هیچ دستاوردی در این جنگ و همچنین شکست در عملیات طوفان الاقصی و وعده صادق، پایان جنگ را به معنای پایان حیات سیاسی خود می‌داند.

کد مطلب 6091408

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