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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

از روز هفدهم اکتبر رخ داد؛

بیش از ۱۱۸ حمله علیه پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق

بیش از ۱۱۸ حمله علیه پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق

یک مقام نظامی آمریکایی اذعان کرد که از روز هفدهم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۱۸ حمله علیه پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مقام نظامی آمریکایی اعلام کرد: پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه از روز هفدهم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، (زمان اعلام آغاز عملیات های مقاومت اسلامی عراق علیه آمریکایی‌ها) بیش از ۱۱۸ بار مورد حمله قرار گرفته است.

بنابر اعلام خبرنگار المیادین، مقاومت اسلامی عراق از روز هفدهم اکتبر عملیات‌های خودش را علیه پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در سوریه و عراق آغاز کرده و همچنان به این حملات ادامه می دهد.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه های خود تاکید می کند که این عملیات‌ها را در مخالفت با وجود نظامی آمریکا در منطقه و همچنین در پاسخ به جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در حق مردم غزه، انجام می دهد.

براین اساس در هفته های اخیر از آغاز جنگ غزه، شماری از پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق از جمله عین الاسد، خراب الجیر، الشدادی، حریر، التنف، الرمیلان، المالکیه، پایگاه‌های آمریکایی در میدان های نفتی کونیکو و العمر، همچنین نظامیان آمریکایی مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل و شهرک الخضراء هدف حمله نیروهای مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته اند.

کد مطلب 5984074

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