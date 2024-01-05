وزیران اسراییلی: کابینه ائتلافی ماندگار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «سازمان رادیو و تلویزیون اسراییل» در گزارشی به نقل از وزرای ارشد کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه جنگ برای مدت طولانی پا برجا نخواهد ماند.

وزرای کابینه ائتلافی فاش کردند که انتقادات به هرتزی هالوی، رییس ستاد ارتش با هماهنگی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر برنامه ریزی شده بود و خاطرنشان کردند که «برنامه پنهانی وجود دارد تا نهادهای امنیتی مسئول شکست در ۷ اکتبر شناخته شوند.»

طی روز گذشته (پنجشنبه) رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بروز مشاجرات لفظی شدید میان چند نفر از وزیران کابینه نتانیاهو با «هرتزی هالوی»، رییس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی خبر داده بودند. گزارش‌ها حاکی است درگیری لفظی وزرا بر سر یکدیگر و هالوی در آن جلسه به حدی اوج گرفت که نتانیاهو ناچار شد جلسه کابینه را نیمه‌کاره تمام کند.

هالوی پیشتر اعلام کرده بود که در نظر دارد تیمی را مأمور تحقیق درباره حمله ۷ اکتبر کند؛ طرح این موضوع به جدال شدید میان وزرا انجامید.

یکی از وزرا نیز به شبکه عبری «کان» فاش کرد که «مناقشه دیروز (پنجشنبه) نشست کابینه توهین آمیز بود. آنان ارتش را به باد انتقاد گرفتند و برخی از اعضای ارشد تشکیلات وزارت جنگ نیز بی‌طرف ماندند.»

از سوی دیگر، بنی گانتز، عضو دیگر ائتلافی کابینه نتانیاهو در سخنانی فاش کرد: «آنچه دیروز در نشست کابینه رخ داد با انگیزه‌های سیاسی در بحبوحه جنگ صورت گرفت و تاکنون چنین رفتاری هرگز طی نشست‌هایی که پیشتر داشتم، تجربه نکرده بودم و نبایستی چنین حادثه‌ای رخ می‌داد.»

عضو کابینه جنگی نتانیاهو اذعان کرد: «ما در دشوارترین جنگ خود در طول تاریخ خود قرار داریم و در چند جبهه در حال نبرد هستیم و بایستی با مشتی واحد ضد گروه‌های فلسطینی اقدام کنیم.»

گفتنی است اظهارات بی‌سابقه گانتز ضد نتانیاهو پس از پیوستن به کابینه ائتلافی نتانیاهو در اکتبر گذشته به عنوان نخستین تهدید وی علیه نتانیاهو به شمار می‌رود.

این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که رژیم اسراییل با گذشت نزدیک به سه ماه از جنگ تا کنون موفقیتی در دستیابی به اهداف جنگی خود کسب نکرده است.

رژیم اسراییل هدفش از اقدامات جنگی در غزه را نابود کردن حماس اعلام کرده اما روزنامه نیویورک‌تایمز چهارشنبه گذشته در تحلیلی به نقل از کارشناسان نوشت که هنوز نشانه‌ای از افول توان نظامی حماس وجود ندارد.