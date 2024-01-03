دریافت 17 MB کد مطلب 5984113 https://mehrnews.com/x33SmM ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵ کد مطلب 5984113 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵ مدیحهسرایی سید الحجازی مداح لبنانی در دیدار با رهبر انقلاب فیلم مدیحهسرایی سید الحجازی مداح لبنانی در دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسلام با رهبر انقلاب را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط امروز «غزه» نبض دنیای اسلام است/ مخالفت با انتخابات، مخالفت با جمهوری اسلامی است مهمترین نقش و خدمت شهید سلیمانی، احیای جبهه مقاومت است شهادت، جایزه یک عمر تلاش سید رضی بود اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر سردار شهید سید رضی موسوی کار کردن در خانه مطلقاً وظیفه زنان نیست/ رویکرد غرب در مبحث زن، سودجویی و لذتجویی است برچسبها نوحه و مداحی لبنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت فاطمه زهرا (س)
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