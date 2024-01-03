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کد مطلب 5984113
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

مدیحه‌سرایی سید الحجازی مداح لبنانی در دیدار با رهبر انقلاب

مدیحه‌سرایی سید الحجازی مداح لبنانی در دیدار با رهبر انقلاب

فیلم مدیحه‌سرایی سید الحجازی مداح لبنانی در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام با رهبر انقلاب را مشاهده می‌کنید.

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