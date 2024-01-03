امروز «غزه» نبض دنیای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مداحان اهل بیت (ع) و شاعران آئینی، حضرت فاطمه زهرا (س) را پایه‌گذار جهاد تبیین خواندند و تأکید کردند: مداحان و ستایش‌گران مکتب اهل بیت با تأسی به این سنت نورانی و درس بزرگ فاطمی، جهاد تبیین را با دو شاخص «توانایی برانگیختن دل‌ها و حرکت‌آفرینی» و «جهت‌گیری درست و دقیق» وظیفه اصلی خود بدانند و در مسائل و قضایای مهم روز مانند انتخابات به مجاهدت و روشنگری بپردازند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبریک عید سعید ولادت حضرت صدیقه طاهره (س)، میلاد امام خمینی را به عنوان پرچمدار جهاد فاطمی تبریک گفتند و در سالروز شهادت سردار سلیمانی، یاد «حاج قاسم» را گرامی داشتند.

ایشان «جهاد تبیین» را از خصوصیات بسیار برجسته حضرت فاطمه (س) برشمردند و با اشاره به خطبه‌های مشهور آن حضرت گفتند: انتظام فکری، منطق قوی، استحکام لفظ، زبان فاخر و زیبایی‌های ادبی، خطبه‌های مملو از معارف و حقایق حضرت صدیقه کبری (س) را هم‌ردیف بهترین خطبه‌های نهج‌البلاغه قرار داده و بزرگان اهل بلاغت را به حیرت انداخته است.

رهبر انقلاب با اشاره به ادامه سنت پرعظمت جهاد تبیین در زبان ائمه اطهار و خطبه‌های اهل بیت و نیز اشعار شاعران درجه یک عرب‌زبان، افزودند: در تداوم این مسیر، در دوران ما امام خمینی پرچم جهاد تبیین را برافراشت و با زبان و منطق و برانگیختن ملت، حکومت فاسدِ ننگینِ دیکتاتوریِ سلطنتیِ ارثی را ازاله و حکومت مردمی و اسلامی را برپا کرد که این واقعه تاریخی، اهمیت و ظرفیت بی‌مانند «جهاد تبیین» را آشکار می‌کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جایگاه و ظرفیت حقیقی مداحی را ادامه‌دادن راه منورِ مجاهدانِ عرصه تبیین از زمان ائمه تاکنون دانستند و گفتند: هنر مداحی و مقوله هیأت که محورش مداح است و واعظ نیز در کنار او، جزو مهمترین بخش‌های قدرت نرم جامعه اسلامی است.

ایشان قدرت نرم را نافذتر و مؤثرتر از قدرت سخت خواندند و گفتند: به همین علت است که آمریکا با وجود همه سلاح‌های پیشرفته، در عرصه‌هایی مانند رسانه، هنر، ادبیات و سینما بیشترین سرمایه‌گذاری را می‌کند.

رهبر انقلاب اثر قدرت سخت را مقطعی و از بین‌رفتنی برشمردند و با اشاره به فرار مفتضحانه آمریکا از افغانستان و نفرت عمیق مردم عراق از کاخ سفید، افزودند: قدرت سخت نتوانست حضور آمریکا را در این دو کشور ماندگار و موفق کند اما قدرت نرم توانسته است گروهی به ظاهر در اقلیت مانند مردم فلسطین را در کانون توجه دنیا قرار دهد که این، بخاطر مظلومیت، صبوری و ایستادگی مردم فلسطینی است.

ایشان معارف اسلامی، منطق قرآن و «معارف، مصائب و تاریخ اهل بیت» را محتوای اصلی کار مداحی برشمردند و گفتند: توقع این است که این محتوا با بهترین زبان و بهترین شیوه و با همان خصوصیاتی که در تاریخ جهاد تبیین وجود داشته، به مردم ارائه شود.

رهبر انقلاب، تکیه جمهوری اسلامی به قدرت نرم را راهبرد اصلی کشور در ۴۵ سال اخیر خواندند و گفتند: به «داشتن تسلیحات پیشرفته منطبق با نیاز کشور و مؤثر در مقابل توانایی دشمنان»، باور داریم اما اعتقاد عمیق داریم که قدرت نرم یعنی «تسلیحات فکری، زبانی و منطقی» قوی مؤثرتر است و باید گسترده‌تر شود.

رهبر انقلاب، «توانایی برانگیختن و ایجاد حرکت» و «هدف‌گیری درست و دقیق» را دو شاخص مهم برای سنجش جهاد تبیین دانستند و گفتند: در جهاد تبیین علاوه بر قدرت تکان دادن دل‌ها و حرکت‌آفرینی، دقت در هدف‌گیری خیلی مهم است چرا که گاهی مثلاً در شرایط نیاز دنیای اسلام به اتحاد، بی‌دقتی باعث ایجاد اختلاف و شکاف می‌شود.

ایشان با تحسین رشد علمی جامعه مداحان در مقایسه با گذشته، مداحان را به دقت در فهم عمیق و بیان معارف دینی توصیه مؤکد کردند و افزودند: جامعه مداحی امروز جامعه‌ای بلندمرتبه و متعالی است و انتظار از آن، انتقال دقیق معارف دینی با ابراز بسیار ممتاز مدح و مرثیه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مداحان را به انس مضاعف با کتب حدیث، خطبه‌های معارفی و حرکت‌آفرین نهج‌البلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه فراخواندند و گفتند: در صحیفه سجادیه که پدیده‌ای عجیب در مکتب اهل‌بیت است، امام سجاد علیه‌السلام، برای مرزداران اسلام دعا می‌کنند که امروز مرز و نبض تپنده دنیای اسلام «غزه» است.

ایشان افزودند: مردم غزه امروز نه فقط در برابر رژیم صهیونیستی بلکه در مقابل دنیای کفر و طاغوت و استکبار و آمریکا ایستاده‌اند و اینکه رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً می‌گوید من صهیونیست هستم، یعنی همان خباثت و اهداف پلید صهیونیست‌ها در او نیز وجود دارد.

رهبر انقلاب یکی از وظایف مجاهدان تبیین را شناخت و تبیین مسائل روز از جمله مساله غزه و دشمنی‌های بدخواهان دانستند و افزودند: باید در مقابل تبلیغات دروغین آمریکا و دنباله‌روهای آن علیه اسلام و نظام اسلامی سینه سپر کنیم.

ایشان انتخابات پیشِ رو را عرصه مهم دیگر برای جهاد تبیین خواندند و با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی در مقابل یأس‌پراکنان و القاکنندگان بی‌فایدگی انتخابات، گفتند: برخی می‌خواهند انتخابات و حضور مردم که اثبات تحقق مردم‌سالاری دینی است ضعیف و نامناسب باشد تا حرف و ایده امام بزرگوار و وعده الهی دروغ درآید که در مقابل این حرکت خصمانه، مجاهدان تبیین باید با بیان حقایق بایستند و به وظیفه خود عمل کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.

ایشان، تبدیل نقاط قوت نظام به نقطه ضعف را از جمله شگردهای بدخواهان ایران برای بدبین کردن مردم به نظام و ناامید کردن آنها از آینده خواندند و گفتند: یکی از نقاط قوت نظام اسلامی مبارزه با فساد است اما به محض آنکه فسادی در جایی ظاهر می‌شود و دولت و مسؤولان قضائی و دیگر بخش‌ها آن مقابله می‌کنند، عده‌ای می‌گویند فساد وجود دارد؛ بله فساد وجود دارد اما نقطه ضعف، تحمل فساد و کمک به آن است و مبارزه با فساد، نقطه قوت است.

رهبر انقلاب سیره امام بزرگوار را ایستادن صریح و بی‌ملاحظه در مقابل القائات خصمانه و بیان روشن مطالب برای مردم دانستند و خاطرنشان کردند: امام با این روشنگری‌ها توانست پایه‌های نظام اسلامی را به نحوی مستحکم کند که تا امروز نظام بر همان پایه‌ها ایستاده و مرتفع شده و در آینده هم ارتفاع بیشتری پیدا خواهد کرد.

ایشان ملت ایران را دوستدار استقلال، پیشرفت و عزت ملی و منزجر از فخرفروشی آمریکایی‌ها و دنباله‌روی از آنها دانستند و گفتند: علت ایستادن مردم پای جمهوری اسلامی علاقه‌مندی آنها به این ارزش‌ها است. این راه، راه خدا است و هیچ قدرتی قادر به عقب راندن مردم از حرکت در آن نیست.

در ابتدای این دیدار هشت نفر از حاضران، آقایان احمد واعظی، مجتبی رمضانی، محسن عراقی، سید حجازی از لبنان، محمد رسولی، طاهر قلندری، امیر کرمانشاهی و علی‌اکبر حائری به شعرخوانی و سرودخوانی در مدح اهل بیت عصمت و طهارت پرداختند.