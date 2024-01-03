به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی در بازدید از زندان زنان سمنان بیان کرد: درخواست اعمال ارفاق قانونی اعم از آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات حبس، تبدیل و تخفیف قرارهای تأمین کیفری صادره را می‌توان عنوان کرد.

عبدالهی افزود: مقامات قضائی از زمان انشا رأی سعی دارند به نحوی مجازات را اعمال کنند تا چنانچه بیم تجری مجرم وجود نداشت، ارفاق‌های قانونی اعمال شود. به عبارتی تأسیسات قانونی به اشخاص حائز شرایط اعطا می‌شود که بازگشت شرافتمندانه آنان برای جامعه مضر نباشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: به مسئولان قضائی سراسر استان تاکید شده است به مناسبت ایام پیش روی، بازدید از زندان‌ها را در دستور کار قرار دهند و از رسیدگی قانونی به احوال زندانیان غافل نشوند.

عبدالهی بیان کرد: مسئولان قضائی استان سمنان مکلف به نظارت بر زندان و احوال زندانیان هستند و علاوه بر اینکه به صورت رسمی و غیر رسمی از زندان بازدید می‌کنند سعی دارند در مناسبت‌های ملی و مذهبی استمرار این وظیفه را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و گرامی داشت یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بازدید شبانه از بند نسوان زندان مرکزی سمنان اتفاق افتاد تا ضمن تبریک روز زن، شنونده مطالب بوده و درخواست‌های قانونی اجابت شود.

در این بازدید رئیس کل دادگستری استان سمنان با اهدا هدایایی میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگ داشت هفته زن را به بانوان محبوس تبریک گفت و دادستان مرکز استان و مدیرکل سازمان زندان‌های استان سمنان نیز حضور داشتند.