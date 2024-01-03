نظارت بر عملکرد اپراتورها برای اجرای فیبرنوری در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: امروز برای پیگیری کارها و نظارت بر عملکرد اپراتورها و ایجاد همگرایی در جهت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان بوشهر به این استان سفر کردم و در نخستین قدم به شهر گناوه با بیش از ۲۳۰ شهید رفتم و با مسؤولان شهر جلساتی را به صورت میدانی داشتم.

مدیر معین پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای استان بوشهر افزود: پیگیری کارها به صورت مستمر و میدانی تا دستیابی مردم استان به این سرویس، ادامه خواهد داشت.