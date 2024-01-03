به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه دوازدهم دی ۱۴۰۲، بانک صادرات و دیجی‌پی در مراسمی تفاهم‌نامه‌ای برای تخصیص اعتبار به کاربران دیجی‌پی امضا کردند.

در واقع این یک تفاهم‌نامه سه جانبه بین دیجی‌پی، دیجی‌کالا و بانک صادرات است و براساس این قرارداد و همکاری مشترک از این پس، بانک صادرات هم در جمع تامین‌کنندگان مالی سرویس دریافت وام دیجی‌پی قرار گرفته است. طبق این تفاهم‌نامه کاربران دیجی‌پی علاوه بر طرح‌های بانک ملت و بانک تجارت می‌توانند با انتخاب بانک صادرات به‌عنوان تأمین‌کننده مالی خود از دیجی‌پی تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید دریافت کنند. کاربرانی که این تسهیلات آنلاین را دریافت می‌کنند می‌توانند از ۲۳ فروشگاه از جمله دیجی‌کالا خرید کرده و در اقساطی ۱۲ ماهه مبلغ دریافتی خود را تسویه کنند.

محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات درباره این تفاهم‌نامه گفت: صادرات یک بانک ۸۰ ساله با ۶۰ هزار نفر نیرو است و همکاری و صبوری دیجی‌پی در درک این موضوع باعث شد این تفاهم‌نامه به ثمر برسد.

او ادامه داد: جایگاه برند صادرات و دیجی‌کالا مشخص است و هر دوی ما سهم زیادی از بازار خودمان را در اختیار داریم. تاکنون ۴۰ میلیون ایرانی از خدمات بانک صادرات استفاده کرده‌اند. من بارها تاکید کرده‌ام تا چند سال آینده بانک به معنی امروزی آن وجود نخواهد داشت. همین حالا هم بانک‌ها در گوشی‌های موبایل افراد جای گرفته‌اند و جز در موارد خاص کسی به سراغ بانک‌ها به شکل حضوری نمی‌رود.

هدف فراگیری مالی است

هومن امینی مدیرعامل دیجی‌پی هم درباره این تفاهم‌نامه گفت: روی همکاری با بانک‌ها حساب کرده‌ایم و همکاری‌های مشترک با سازمان‌های مالی از اهداف مهم ما در دیجی‌پی است. از سویی برای اینکه بتوانیم سرویس اعتباری دیجی‌پی را متنوع‌تر و تکمیل‌تر کنیم از همکاری با بانک‌های جدید استقبال می‌کنیم.

امینی در ادامه به موضوع رتبه‌بندی اعتباری و فراگیری مالی هم اشاره کرد و گفت: فراگیری مالی از ابتدای راه‌اندازی کسب و کارهایی مثل ما در اولویت بود. در واقع لندتک‌ها با این هدف تأسیس شدند تا سرویس‌های مالی عادلانه‌تری را در اختیار کاربران قرار دهند و در نگاه کلان همکاری با بانک این امکان را فراهم می‌کند. ما از بانک‌ها می‌خواهیم ما را بخشی از راه حل برای مشکلات مالی موجود بدانند و به شرکت‌های فناور اعتماد بیشتری کنند.

توسعه فین‌تک‌ها در گرو همکاری با بانک‌ها است

حمید محمدی مدیرعامل دیجی‌کالا هم در ادامه ضمن تاکید به همکاری با بانک‌ها برای توسعه کسب و کار دیجی‌کالا و دیجی‌پی، توضیح داد: توسعه فین‌تک‌ها در گروه همکاری با بانک‌ها است و اگر این درک و همکاری دوجانبه رخ بدهد، مسلماً فین‌تک‌ها و لندتک‌ها بیش از پیش توسعه پیدا خواهند کرد و این مسئله به نفع کاربران و تمامی ذینفعان این صنعت است. محمدی ادامه داد هم بانک صادرات و هم دیجی‌کالا دو برند با کاربرانی میلیونی هستند که می‌توانند از این بازار به نفع توسعه یکدیگر بهره‌مند شوند.