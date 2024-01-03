حجاب بزرگترین سرمایه برای صیانت از زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در مراسمی که به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س) در سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار شد؛ اظهار کرد: میلاد یگانه یادگار پیامبر عظیم الشأن اسلام، صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) را به محضر فرزند گران‌قدرش حضرت بقیه الله الاعظم و همه پیروان راه ولایت و امامت و شما عزیزان که در این محفل حضور پیدا کردید تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مصادف با میلاد خجسته فرزند خلف‌اش امام راحل (ره) می‌باشد که تحولی انقلابی را در جهان اسلام پایه گذاری کرد؛ یاد و خاطره امام راحل را گرامی می‌داریم و به روح پر فتوحش درود و صلوات می‌فرستیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مصادف شدن میلاد با سعادت ام ابی‌ها (س) با سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید سلیمانی تصریح کرد: بلاشک پیشرفت و استقلالی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های این مرد بزرگ و شهدای گرانقدری است که در جبهه مقاومت برای ایجاد امنیت جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: حضور پر معنا و پر پیام ملت در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی به خوبی نشان داد که مردم ما به جایگاه و نقش حاج قاسم در پایه گذاری جبهه مقاومت برای مبارزه با استکبار، صهیونیسم و داعش آگاهند و ما وظیفه داریم یاد این عزیز را گرامی بداریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه (س) در مدت کوتاهی پس از رحلت پیامبر (ص) آنچنان به عرصه مقابله با کسانی برخواست که به دنبال از بین بردن جایگاه امامت بودند که شهیده راه امامت و ولایت شد و در دفاع از حریم امامت و ولایت سنگ تمام گذاشت و راه چگونه زیستن را به جهانیان آموخت.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: افتخار می‌کنیم این بانوی بزرگ رهبر، پیشوا و الگوی زندگی ما شیعیان و پیروان مکتب امامت و ولایت است و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد بتوانیم حضرت فاطمه (س) را الگو قرار بدهیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به بانوان شاغل در دیوان عالی کشور گفت: شما در نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مرجع قضائی کشور مشغول به خدمت هستید، هر چه در توان دارید برای انجام تکالیف و وظیفه‌ای که بر عهده شماست به کار برید، اگر هدفتان خدمت به خدا و خلق باشد هیچگاه از کار خسته نمی‌شوید و اجر شما در محضر حضرت حق محفوظ خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط شرعی و موازین اسلامی عنوان کرد: حجاب بزرگترین سرمایه برای صیانت از زنان است، شما بانوان شاغل در دستگاه قضائی باید برای زنان جامعه الگو باشید و با تأسی جستن به سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه (س)، ایشان را سرمشق قرار دهید.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان ضمن تشکر از خدمات بی شائبه تمامی همکاران بالاخص بانوان گفت: تعهد کاری، تکریم ارباب رجوع و رعایت ضوابط شرعی و موازین اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهید، ما در مجموعه قوه قضائیه در سراسر کشور همکاران اداری مؤمن و متعهدی داریم که باید در جهت رفع دغدغه معیشت آن‌ها اقدام کرد و بنده شاهد هستم که مسئولین عالی قضائی این مسأله را مدنظر دارند.