به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «بهار، تابستان، پاییز، زمستان ... و بهار» با آثاری از آرمان یعقوبپور وهمچنین رونمایی از کتاب «ساده زیباست!» با نگاه به زندگی این هنرمند روز جمعه ۱۵ دی ماه در محل جدید گالری آرتیبیشن به نمایش درمیآید.
این نمایشگاه با نگاه به فیلم «بهار، تابستان، پاییز، زمستان ... و بهار» اثر کیم کی دوک، فیلمساز کرهای شکل گرفته و بستر دوبارهای برای خلق دوباره مناظر متاخر آرمان یعقوبپور به کیوریتوری ارشاد علیعسگری شده است.
در بخشی از توضیح این مجموعه آثار از آرمان یعقوبپور نوشته شده است: ««بهار، تابستان، پاییز، زمستان.... و بهار» عنوان مجموعهی پیش رو از آرمان یعقوبپور و البته نام فیلم مشهور کرهای به کارگردانی کیم کی دوک است. شکلگیری این مجموعه به کیوریتوری ارشاد علیعسگری طبیعت را از دریچهی هنر به وجوهی مشترک در مفهوم و اجرا رسانده است. طبیعت در فیلم کیم کی دوک به عنوان سفر نمادینِ آدمی بر روی زمین و با نگاه به آیین بودیستی ساخته شده که ایدههای ناپایداری و تولد دوباره را در خود دارد. اکنون مجموعهی اخیر از آرمان یعقوبپور همان قابها را در ابعادی وسیع و نزدیک به قاب سینما بر بوم نشانده است و ما را به سفری میان فصلهایمان میبرد. اگر زیبایی را به مانند هایدگر در کتاب «سرآغاز کار هنری» راهی برای بیان امر نهفته بدانیم و از سویی دیگر هنرمند را جاری در هنرش بخوانیم، آرمان یعقوبپور جایی میان زیبایی، سادگی و دستان امن طبیعت، ما را به آسودگی و تماشای فصول دعوت میکند.»
همچنین در بخش دیگر رونمایی کتاب «ساده زیباست!» درباره زندگی و آثار آرمان یعقوبپور با تالیف حسین گنجی و حضور منتقدان و اهالی هنر برگزار میشود.
این نمایشگاه تا یکشنبه ۲۴ دی در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان فرشته، رو به روی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۷۹۸ ادامه دارد. علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و در روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ مراجعه کنند.
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