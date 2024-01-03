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کد مطلب 5984558
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

انتشار نخستین تصاویر از شهدای حادثه تروریستی کرمان

انتشار نخستین تصاویر از شهدای حادثه تروریستی کرمان

انفجار تروریستی در گلزار شهدای کرمان تا به این لحظه ۲۵ تن فوتی و ۴۰ مصدوم در پی داشته است.

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    نظرات

    • برات حیدری IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      12 4
      پاسخ
      سلام با توجه به این همه سیستمهایی فنی برای آشکار سازی و بی اثر کردن این عملیاتها جای تعجب دارد چرا باید ضربه بخوریم آیا باید با آبروی نظام از نظر امنیتی اینگونه برخورد کرد
      • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
        2 0
        با عرض سلام وتسلیت خدمت مردم شریف ایران درست است امکانات امنیتی بکار گرفتیم ولی این افراد هم اموزش دیده هستند

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