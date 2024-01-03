دریافت 6 MB کد مطلب 5984558 https://mehrnews.com/x33SxR ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹ کد مطلب 5984558 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹ انتشار نخستین تصاویر از شهدای حادثه تروریستی کرمان انفجار تروریستی در گلزار شهدای کرمان تا به این لحظه ۲۵ تن فوتی و ۴۰ مصدوم در پی داشته است. کپی شد مطالب مرتبط درخواست از مردم برای تخلیه صحن گلزار شهدای کرمان تروریستی بودن انفجارهای کرمان تایید شد اولین فیلم از لحظه انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان گلزار شهدای کرمان تخلیه شد تصاویری از امدادرسانی تیم های هلال احمر در محل حادثه انفجار فیلمی از انتقال مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان انفجار کرمان عملیات تروریستی است برچسبها انفجار تروریستی گلزار شهدای کرمان حمله تروریستی عملیات تروریستی گروه های تروریستی کرمان
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