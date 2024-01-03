تروریستی بودن انفجارهای کرمان تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ شهید و بیش از ۴۰ مصدوم توسط اورژانس تأیید شده و برخی منابع می‌گویند احتمال افزایش شمار شهدا و مصدومان وجود دارد.

منابع درمانی کرمان آماده باش درآمده اند و مصدومان درحال انتقال هستند.

نیروهای امنیتی و انتظامی در حال تخلیه مسیر و گلزار شهدای کرمان و اعزام مجروحان این حادثه به بیمارستان شهید باهنر کرمان هستند.

کلیه کادر درمانی بیمارستان‌های کرمان فراخوان شده اند.

رئیس مرکز اورژانس کرمان تأیید کرد که در انفجار مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان دستکم ۲۰ تن شهید و بیش از ۴۰ نفر مصدوم شدند.

طبق گفته شاهدان انفجار اول در ورودی طریق شهدا، نزدیک به زیرگذر و انفجار دوم ده دقیقه بعد در کنار تخت قلی بیگ رخ داده است.