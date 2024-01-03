به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یک تفاهم نامه همکاری برای توسعه همکاریها و تعاملات علمی و اجرایی امضا کردند.
برخی از محورهای این تفاهم نامه شامل همکاریهای آموزشی، اجرایی، علمی، نوآوری و پژوهشی بین دو دستگاه است.
سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور و امیر مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این تفاهم نامه را امروز در یک مراسمی رسمی در محل سازمان جغرافیایی امضا کردند.
رصد و پایش مخاطرات طبیعی و ارائه تحلیلهای سنجش از دوری با استفاده از ظرفیتهای موجود یکی از اهداف این تفاهمنامه است.
از دیگر مفاد این تفاهمنامه میتوان به همکاری در زمینه نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی و فناوری فوتوگرامتری، تولید نقشه و دیگر دادههای مکانی، رستری و برداری اشاره کرد.
یکی دیگر از محورهای این تفاهم نامه برگزاری رویدادهای فناورانه، سمینارها، دورههای تخصصی، مانورها، کارگروهها، دورههای آموزشی کوتاه مدت، جشنوارهها و همایشهای علمی مشترک است.
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