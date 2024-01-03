دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی امروز چهارشنبه در کرمان ایران را به شدت محکوم کرد و به دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

بر پایه این گزارش، فلورنسیا سوتو نینو، معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: دبیرکل سازمان ملل حمله امروز به مراسم یادبود در شهر کرمان در جمهوری اسلامی ایران را که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ کشته و تعداد زیادی زخمی برجای گذاشت، به شدت محکوم می‌کند.

این سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو شدن مسئولان این حمله شد.

وی ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل به خانواده‌های داغدار و مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً تسلیت می‌گوید و برای مجروحان آرزوی بهبودی دارد.