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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۹

دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی امروز به مراسم یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی امروز چهارشنبه در کرمان ایران را به شدت محکوم کرد و به دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

بر پایه این گزارش، فلورنسیا سوتو نینو، معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: دبیرکل سازمان ملل حمله امروز به مراسم یادبود در شهر کرمان در جمهوری اسلامی ایران را که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ کشته و تعداد زیادی زخمی برجای گذاشت، به شدت محکوم می‌کند.

این سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو شدن مسئولان این حمله شد.

وی ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل به خانواده‌های داغدار و مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً تسلیت می‌گوید و برای مجروحان آرزوی بهبودی دارد.

کد مطلب 5984946

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