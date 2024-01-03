امام جمعه یزد با خانواده ۲ شهید والامقام در استان یزد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، چهارشنبه شب در حاشیه دیدار با مادر و همسر شهیدان معظمی همچنین خانواده شهید حسن دشتی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان و تسلیت به خانواده شهدا اظهار کرد: بدانیم که دشمن همواره در کمین است و همواره با برنامه ریزی در بزنگاه‌ها حوادثی ایجاد می کند که مردم را مشغول کند تا خود به جنایاتش بپردازد.

وی عنوان کرد: هم مردم و هم مسئولان باید چشمان خود را باز کنند و مراقب دسیسه ها و جنایات دشمن باشند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به دیدار خود با مادر و همسر شهیدان معظمی بیان کرد: ما دیدار دوره ای با خانواده معظم شهدا داریم و در این ایام که ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن است، به دیدار خانواده شهدا آمده ایم.

آیت‌الله ناصری با بیان اینکه خانواده شهدا همپای شهدا فداکاری کردند، افزود: امیدواریم بتوانیم قدردان خانواده شهدا باشیم و حق آنها را ادا کنیم.

وی در مورد دیدار خود با خانواده شهید حسن دشتی عنوان کرد: این شهید والامقام بسیار فعال و پویا بود و خدمات بسیار ارزشمندی ارائه داد و امروز وظیفه ماست که از خانواده او دلجویی کنیم.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: هر چه تلاش کنیم نمی توانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم زیرا شهدا جان خود را فدا کرده اند اما اگر بتوانیم آرمان های آنها را دنبال کنیم، تا حدی توانسته ایم حق آنها را ادا کنیم.