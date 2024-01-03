اقدامات تروریستی، دشمنان ملت ایران را مقاوم تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد شامگاه چهارشنبه در جمع خادمان آستان مسجد مقدس جمکران ضمن تسلیت حادثه غمبار به شهادت رسیدن بیش از ۱۰۰ نفر و مجروح شدن جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: دشمنان ما اگر از ما نمی پذیرند که ایران اسلامی مقاوم است و با این حوادث جزئی عقب نمی نشیند از دوستانشان بپرسند که جان کری در مجلس سنا درباره شکست خوردن فشارها به جمهوری اسلامی ایران چه گفته است.

وی ادامه داد: دشمن خیال می کند با انجام تحرکات تروریستی ملت ایران را به عقب نشینی وا می‌دارد، ولی نمونه کوچک این مقاومت بیش از دو ماه است در فلسطین و غزه خودش را نشان داده است.

وی اضافه کرد: فشار بی سابقه و قتل و غارت از یک طرف و دفاع جانانه از طرف دیگر که در نهایت نیز مقاومت پیروز خواهد شد، چرا که خداوند مقاومت را دوست دارد و وعده پیروزی آن را داده است.

تولیت آستان مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه محور مقاومت تربیت شده انقلاب اسلامی است، ابراز کرد: دنیا دید آمریکا اسرائیل و متحدانش در برابر یک ملت کوچک در محاصره ناتوان شدند، این ایستادگی الگو گرفته شده از انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ سال است که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده ایم، ولی دشمن نمی بیند ملت چگونه در راه اسلام و انقلاب و ایران جان و مال و فرزندانشان را تقدیم کرده و می کنند. ما پای این انقلاب و اسلام هستیم و اقدامات تروریستی علیه ملت، باعث انسجام و همدلی و مقاومت بیش از پیش ما علیه دشمنان خواهد بود.