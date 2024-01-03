انفجار خونین در کرمان ماهیت پلید دشمن را آشکارتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب با صدور پیامی شهادت جمعی از هموطنان در عملیات تروریستی و انفجار خونین چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان را تسلیت گفت.

وی در این پیام آورده است: بار دیگر جنایت خونین تروریست‌های مزدور در به شهادت رساندن و زخمی نمودن جمعی از هم‌وطنان عزیزمان در کرمان، در آئین گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز، ماهیت پلید و ددمنشانه دشمنان مردم این آب و خاک را آشکار ساخت و این حقیقت را عیان نمود که ایستادگی در برابر آنان همچنان با عزت و قدرت ادامه دارد.

معتمدیان در این پیام با تاکید بر رسم کودک کشی دشمنان اسلام افزوده است: دشمنانی که اقتدار سرزمین اسلامی مان را هدف گرفته‌اند و در رسیدن به آن، حد و مرزی نمی‌شناسند و از به شهادت رساندن مردم بی‌گناه و زنان و کودکان نیز مضایقه نمی‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی افزوده است: تردیدی نیست که پایمردی و ایستادگی مردم سربلند و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت زعامت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تداوم مکتب شهید سلیمانی این حرکت کور و بی‌ثمر را که با حمایت و پشتیبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی حامیان مرتجع آنان در منطقه صورت می‌گیرد نیز به شکست کشانده و برگی دیگر به سند افتخار مردم شریف ایران اسلامی خواهد افزود.

معتمدیان همچنین در پیام خود ضمن محکوم کردن این جنایت کور و ابراز همدردی با خانواده‌های شهیدان عزیز این حادثه برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان شهدای این حادثه نیز صبر جمیل آرزو کرد.