کلاهبرداری اینترنتی با عنوان «اینترنت رایگان دولت»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به هدیه اینترنت رایگان هیأت دولت به مردم عزیزمان گفت: توجه داشته باشید که در دام افراد سودجو و فرصت طلبی که از هر موضوعی برای کلاهبرداری و اقدامات مجرمانه استفاده می‌کنند، گرفتار نشوید و حتماً از طریق مبادی اعلام شده نسبت به فعال‌سازی این هدیه اقدام کنید.

وی با بیان اینکه ممکن است شیادان مجازی با انتشار تبلیغاتی نظیر «اینترنت رایگان دولت»، «اینترنت هدیه روز مادر» و … بخواهند از شهروندان سو استفاده و کلاهبرداری کنند، افزود: این افراد معمولاً تبلیغات خود را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و همچنین سایت‌های فاقد مجوز منتشر می‌کنند. در ادامه نیز یا کاربران را به صفحات فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شأن هدایت می‌کنند، یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید فریب این تبلیغات را بخورند، اظهار کرد: حتماً اخبار و روش‌های فعال سازی این بسته‌های اینترنت هدیه را از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات بی‌نام و نشان فضای مجازی اعتماد نکنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هیچ سازمان رسمی و دولتی از شماره‌های شخصی پیامک ارسال نمی‌کند ادامه داد: فریب پیامک‌هایی که با سر شماره شخصی ارسال می‌شود را نخورید و از کلیک کردن بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوکی که با مضامین مختلف از جمله هدیه اینترنت و… برایتان ارسال می‌شود، پرهیز کنید.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی با تاکید بر اینکه پلیس فتا نیز بر این فضا نظارت داشته و با موارد تخلف برخورد خواهد کرد، توصیه کرد: لازم است شهروندان نیز با پلیس همکاری کرده و اگر چنانچه با چنین مواردی روبه‌رو شدند، بدون آنکه وارد لینک شوند، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.