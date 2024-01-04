سنگدلی دشمنان جنایتکار بار دیگر نمایان شد/ آرزوی شفا برای مجروحان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قائمیان بازیگر شناخته شده عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه با انتشار متنی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از هم وطنانمان در حادثه تروریستی کرمان، این اقدام جنایتکارانه دشمن را محکوم کرد.

در نوشته فرهاد قائمیان آمده است:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

اقدام تاسف بار ، ناجوانمردانه و مذبوحانه تروریستی، در گلزار شهدای شهر کرمان مقارن با سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهادت جمع کثیری از مردم عزیز کشورمان، بار دیگر سنگدلی نمایان دشمنان جنایتکار ملت ایران را ثابت کرد

اینجانب ضمن تسلیت به مردم شریف ایران و محکوم نمودن این اقدام ذلیلانه جنایت‌بار، از درگاه خدای متعال برای شهدای این حادثه دلخراش، علو درجات و برای مجروحان، شفای عاجل مسألت دارم.»