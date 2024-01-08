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کد مطلب 5988373
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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۴

پاری سن ژرمن ۹ - رول صفر / جشنواره گل یاران امباپه در جام حذفی

پاری سن ژرمن ۹ - رول صفر / جشنواره گل یاران امباپه در جام حذفی

پاری سن ژرمن موفق شد در رقابت‌های جام حذفی فرانسه تیم دسته ششمی رول را خارج از خانه ۹ بر صفر شکست دهد.

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