دریافت 35 MB کد مطلب 5988373 https://mehrnews.com/x33V7J ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۴ کد مطلب 5988373 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۴ پاری سن ژرمن ۹ - رول صفر / جشنواره گل یاران امباپه در جام حذفی پاری سن ژرمن موفق شد در رقابتهای جام حذفی فرانسه تیم دسته ششمی رول را خارج از خانه ۹ بر صفر شکست دهد. کپی شد مطالب مرتبط اسطوره فوتبال برزیل درگذشت ژاپن با ۲۰ لژیونر و یک مصدوم پا به جام ملت ها میگذارد جزییات پیشنهاد رئال مادرید به امباپه/الماس سیاه در جمع کهکشانیها تاثیر دو جام ملتها بر سرنوشت لیگ انگلیس/ فرصت بزرگ منچستر سیتی برچسبها پاری سن ژرمن تیم فوتبال پاریسن ژرمن فرانسه کیلیان امباپه جام حذفی
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