دریافت 4 MB کد مطلب 6120961 https://mehrnews.com/x353mB ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۹ کد مطلب 6120961 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۹ لحظه اعلام نتیجه رای گیری ریاست مجلس دوازدهم با رای ۱۹۸ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول انتخاب شد. کپی شد مطالب مرتبط انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قالیباف رییس مجلس دوازدهم شد/ رای قاطع بهارستان به ابقای ریاست کاندیداهای ریاست مجلس دوازدهم اعلام شد سوابق قالیباف برای تصدی بر مجلس دوازدهم درخشان است قالیباف یک نیروی جهادگر و انقلابی بوده و بهترین گزینه برای تصدی مجلس دوازدهم است هیات رییسه مجلس دوازدهم سوگند یاد کردند برچسبها ریاست مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف
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