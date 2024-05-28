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کد مطلب 6120961
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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۹

لحظه اعلام نتیجه رای گیری ریاست مجلس دوازدهم

لحظه اعلام نتیجه رای گیری ریاست مجلس دوازدهم

با رای ۱۹۸ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول انتخاب شد.

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